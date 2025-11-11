Война в Украине продлится еще минимум два года, если Европейский Союз одобрит выделение Киеву репарационного кредита за счет замороженных российских активов.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чьи слова приводит газета The European Conservative.

"Мы хотим положить конец войне или разжигаем её? Мы собираемся выделить Украине 140 миллиардов евро на продолжение войны. Что это значит? Что война продлится как минимум ещё два года", - заявил политик.

Он подчеркнул, что Словакия "не будет участвовать ни в одной юридической или финансовой программе", направленной на использование замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины.

Это не первое заявление Фицо на данную тему, ранее он уже высказывался аналогичным образом.

Напомним, что пока идея отчуждения замороженных резервов центрабанка РФ подвисла из-за позиции Бельгии.

Financial Times писала, что между Бельгией и ЕС растёт напряжённость по этому вопросу. Издание отмечало, что Брюссель требует разделить возможную юридическую ответственность за отчуждение госактивов РФ между всеми странами Евросоюза.