Брюссель не поддержал отчуждение замороженных резервов российского центрабанка для финансовой поддержки Украины.

Это следует из итогового заявления саммита, посвящённого Украине, опубликованного информационным агентством Reuters.

Из возможных планов действий Бельгия согласилась только с формулировкой, что "они должны оставаться замороженными до завершения конфликта".

Вслед за этим американская газета Bloomberg пишет, что страны ЕС не приняли никакого решения по выдаче Украине так называемого "репарационного кредита" за счёт замороженных активов РФ.

В статье сказано, что Европейский Союз отложил решение по использованию замороженных активов ЦБ России до декабря.

Это произошло после того, как Бельгия потребовала бо́льших гарантий того, что не будет нести ответственность за риски, связанные с ссудами на сумму 140 миллиардов долларов.

Лидеры ЕС уже обратились в Европейскую комиссию с просьбой подготовить варианты для рассмотрения во время следующего саммита.

Ранее в Financial Times писали, что между Бельгией и ЕС растёт напряжённость по вопросу конфискации российских резервов.

Издание пишет, что Брюссель по-прежнему требует разделить возможную юридическую ответственность за отчуждение госактивов РФ между всеми странами Евросоюза.

Такая позиция "вызвала раздражение" у некоторых лидеров ЕС, которые отметили, что Бельгия в принципе мало оказала военной помощи Украине.

В свою очередь бельгийское правительство заявило, что "текущий план, который находится в обращении, неудовлетворителен" и условные обязательства "не решают вопрос покрытия рисков".

При этом, по сведениям Bloomberg, к апрелю ЕС желает найти способ финансирования Украины за счёт активов РФ.

Лидеры ЕС всё больше убеждаются, что использование российских средств является единственным способом поставить дальнейшую поддержку Киева на устойчивую основу, поскольку другие источники финансирования иссякают, а США отказались оплачивать оружие для украинской армии.