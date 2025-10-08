Между Бельгией и Европейским Союзом нарастает напряжение по поводу конфискации замороженных российских активов. ЕС усиливает давление на Бельгию, которая удерживает 190 млрд евро, требуя разрешить их использование для репарационного кредита Украине.

Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Издание пишет, что бельгийский премьер-министр Барт де Вевер по-прежнему требует разделить возможную юридическую ответственность между всеми странами Евросоюза.

Его позиция "вызвала раздражение" у некоторых лидеров ЕС, которые отметили, что Бельгия в принципе мало оказала военной помощи Украине.

Еврокомиссия попыталась развеять некоторые опасения Бельгии, заверив, что если Россия начнет выплачивать военные репарации, репарационный заем будет покрыт за счет национальных условных обязательств.

"Мы считаем, что риски для Бельгии здесь довольно ограничены. Это не значит, что риска нет вообще, и не значит, что мы не хотим вести серьёзный диалог с Бельгией… Но эти риски, вероятно, управляемы", — заявил высокопоставленный представитель ЕС.

При этом комиссия, которую поддерживает большинство стран ЕС, утверждает, что кредит структурирован таким образом, что не будет равносилен конфискации активов, и указывает на то, что решения судов за пределами блока не признаются ЕС.

Однако бельгийское правительство в свою очередь заявило, что "текущий план, который находится в обращении, неудовлетворителен" и что условные обязательства "не решают вопрос покрытия рисков".

"Некоторые говорят за моей спиной, что я наживаюсь на войне… потому что хочу оставить себе миллиард налогов. Один миллиард - это маленькие деньги, учитывая риск, на который мы идём", — заявил де Вевер.

Напомним, 3 октября лидеры Евросоюза на встрече в Копенгагене не смогли достичь прогресса по предоставлению Украине кредита в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских активов.

При этом Бельгия уже не раз заявляла, что не принимает решений относительно российских активов и ведет переговоры с европейскими и американскими властями, чтобы объяснить возможные риски их конфискации.