Лидеры Евросоюза на встрече в Копенгагене не смогли достичь прогресса по предоставлению Украине кредита в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских активов.

Об этом пишет Financial Times.

По данным руководителя брюссельского бюро FT Генри Фой, предложение было встречено "достаточно прохладно". Бельгия подтвердила, что не примет такую идею, а Франция и Люксембург выразили обеспокоенность возможными правовыми последствиями.

По словам трех должностных лиц, проинформированных о результатах встречи, состоявшейся 1 октября, в ходе короткого обсуждения лидеры ЕС выразили мнение, что Еврокомиссии необходимо дополнительно исследовать правовые и фискальные последствия.

В то же время, они не стали отвергать общий принцип предложения, отмечает FT.

Как допустили собеседники издания, Еврокомиссия вряд ли успеет представить лидерам ЕС официальное юридическое предложение, когда они снова встретятся через три недели в Брюсселе, учитывая масштаб работы.

Ранее Бельгия, которая основной держатель замороженных российских активов, требует от стран Евросоюза "взаимно разделить" ответственность за их возможное изъятие.

В свою очередь Россия разрабатывает меры против иностранных активов на фоне угроз Европейского союза.