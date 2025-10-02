Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ожидает принятие решения относительно конфискации замороженных резервов центрабанка РФ в этом месяце.

Об этом сообщает немецкая национальная газета Die Zeit.



"Через три недели на следующем заседании Европейского Совета, по всей вероятности, будет принято конкретное решение", – сказал канцлер Германии на встрече Европейского политического сообщества в Дании.

Он подчеркнул, что Берлин поддержит "любой путь, позволяющий использовать российские активы, чтобы продолжить помощь Украине и обеспечить скорейшее завершение войны".



По словам Мерца, в Копенгагене лидеры стран ЕС подробно обсуждали вопрос полноценного задействования замороженных активов РФ для помощи Киеву. План Еврокомиссии предусматривает использование около 140 млрд евро для выпуска "репарационных облигаций" для Украины. Киев будет обязан погасить долг лишь в том случае, если получит репарационные выплаты от России.



Следующий саммит ЕС пройдёт 23-24 октября в Брюсселе.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан и Мерц публично поругались на саммите в Дании.

Как мы также сообщали, Бельгия требует от ЕС разделить ответственность за изъятие замороженных российских активов.