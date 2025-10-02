Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично поругались на вчерашнем саммите в Копенгагене.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как выяснилось, лидер Германии раскритиковал премьера Венгрии за его постоянные попытки блокировать решения Евросоюза во время обсуждения, как защитить ЕС от российских угроз и поддержать Украину.

"Фридрих Мерц обрушился с критикой на Виктора Орбана во время встречи лидеров Евросоюза в Копенгагене в среду, обвинив премьер-министра Венгрии в срыве обсуждения вопросов безопасности блока", — говорится в публикации.

Напомним, Орбан, комментируя встречу в Копенгагене, заявил, что "Евросоюз хочет начать войну".

Ранее западные СМИ сообщали, что договорённостей насчет важнейших проблем на саммите достичь не удалось.

В отдельном материале мы писали, что в связи с последними инцидентами с полетами беспилотников над европейскими странами резко активизировались обсуждения возможной войны России с Европой.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.