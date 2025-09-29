Украина не должна считать, что она является суверенной страной. Она может "исчезнуть", если Запад прекратит оказывать ей помощь.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в подкасте Harcosok órája.

По его словам, Украина не должна вести себя так, как будто она суверенна.

"Украина не является суверенным государством. Ее поддерживает Запад. Мы даем ей оружие. Украина не должна вести себя так, как будто она суверенна. Украина потеряла пятую часть территории в войне с россиянами. Там суверенитет окончился. Если Запад решит не дать ни копейки, Украина закроется, исчезнет", - заявил Орбан.

При этоом он подчеркнул, что "2-3 венгерских дрона - это не то, о чем должна переживать Украина, здесь не их враги", имея в виду обвинения Зеленского о нарушении венгерскими БпЛА воздушного пространства Украины.

Ранее Орбан призывал президента Украины Владимира Зеленского прекратить "преследовать" его страну.

Напомним, Киев обвинил в Будапешт во вторжении дронов на украинскую территорию. Венгрия в свою очередь это отрицает.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.