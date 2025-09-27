Вооружённые силы Украины показали путь следования БпЛА, который, согласно заявлению президента Владимира Зеленского, залетел из Венгрии в Украину.

Карты перемещения нарушителя воздушного пространства страны опубликовал Генштаб ВСУ.

Как пишет командование, дрон дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии. Его пролет фиксировали на разных высотах над Закарпатской области.

"Венгерская армия не осуществляла и не получала приказов о якобы полете дрона на венгерско-украинской границе, о котором сообщали СМИ. Мы также не получали информацию о таком случае от украинской стороны, хотя мы находимся с ними в постоянном контакте", – заявили тем временем в Минобороны Венгрии.

Ранее Зеленский заявил, что Украина имеет недостаточно ПВО и оружия чтобы выиграть войну с РФ.

Российско-украинский конфликт продолжается 1311-й день. Последние новости с ключевыми событиями 26 сентября 2025 года у нас – в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным обозревателя Deep State, армия РФ существенно продвинулась в Серебрянском лесу – последней подконтрольной ВСУ территории в Луганской области. Украинские военные сообщили, что одним из самых горячих участков фронта является лиманское направление. Войска неприятеля продвинулись около посёлка Берёзового в Днепропетровской области.

