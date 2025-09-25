Анализируем итоги 1310-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ существенно продвинулась в Серебрянском лесу - последней подконтрольной ВСУ территории Луганской области, сообщает Deep State.

Ранее ресурс, а также украинские военные сообщали, что Серебрянский лес уже почти полностью потерян.

В целом Лиманское направление - сейчас один из самых горячих участков фронта, пишет украинский военный с позывным "Мучной".

По его словам, россияне закрепились в южной части Торского. Это дает россиянам возможность "провести стабилизацию и спокойно готовиться к следующему этапу — штурму Ямполя".

"Параллельно враг активизировался в районе Дерилово, там он ведёт атаки и уже имеет продвижение в восточной части села. Если это село будет полностью потеряно, то следующим шагом для них станет Дробышево, а это уже серьёзная проблема — войдя туда, противник получит выход в тыл нашей оборонной линии прямо перед Лиманом, обходя лобовые штурмы. Та же логика относится и к Ямполю: если его прорвут, враг сможет обстреливать южную часть Лимана и фактически перекрывать подходы и выезды из города", - говорит "Мучной".

Также продолжаются бои за Новосёловку, там расширяется серая зона, войска РФ пытаются закрепиться севернее, а также в пределах населённого пункта.

Также российские войска продвинулись в Днепропетровской области около Березового.

В Купянске, куда недавно зашли российские военные, критическая ситуация - нет света, воды, газа и мобильной связи. В таких условиях в городе остаются почти 700 человек. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона.

"Ситуация критическая. Кроме ДРГ, которые просочились или просачиваются город, враг осуществляет массированные обстрелы непосредственно города и территории громады. На подступах к городу, внутри города, все логистические пути контролируются, к сожалению, дронами врага", — сообщил Беседин. По его словам, в город уже нельзя завести завезти гуманитарную помощь или строительные материалы, нет социальных услуг.

Сегодня Россия нанесла новые удары по украинской железной дороге.

Были атакованы несколько объектов энергетики в Винницкой и Николаевской областях, из-за чего некоторые участки оказались обесточенными. Начались задержки поездов, идущих с юга на восток, а также с востока на запад.

Также был удар по Черниговской области, после которого в регионе пропал свет. Паблики писали об атаке на Черниговскую ТЭЦ.

Военные перспективы

Продолжаются дискуссии вокруг статьи экс-главкома Залужного о новых тенденциях на поле боя.

Вчера многие ее интерпретировали как то, что Залужный, вслед за многими другими военным экспертами, констатирует тупик на фронте. Однако, если внимательно ее прочитать, то он как раз пишет обратное - на поле боя наметился выход из тупика. Причем наметился в пользу России.

По его мнению, РФ может быстрее Украины выйти из позиционного тупика благодаря дронам и новой тактике ведения боевых действий.

Российские дроны, по его словам, "сформировали уже более чем 20-километровую kill zone с высокой вероятностью поражения, где каждый тепловой след, радиосигнал или лишнее движение вызывают немедленную реакцию, направленную на уничтожение".

"Недавнее поражение гражданского транспорта на путях Славянск - Изюм и Славянск - Барвенково подтверждает, что зона точного поражения постоянно расширяется. Понятно, что это приводит не только к разрушению путей логистики, но и к постепенному исчезновению такого понятия, как тыл, потому что его традиционное размещение за боевыми порядками на расстоянии менее 40 километров уже невозможно из-за постоянного огневого контроля противника. В результате оборона постепенно трансформируется из активного удержания позиций, действующих во взаимодействии с другими эшелонами и резервами и огневыми средствами, в выживание малых групп, на которые постоянно давят как дистанционные средства разведки-поражения, так и засыпания малыми группами пехоты. Как следствие, такое построение обороны приводит к размытости вроде бы сплошного переднего края, а иногда – к фактическому непониманию реального определения своих позиций по границам обороны. Так что россияне изобрели еще одно решение по преодолению позиционного тупика. Это так называемая инфильтрация – проникновение отдельных военнослужащих и групп пехоты противника вглубь нашей обороны через промежутки в боевых порядках. Все это мы наглядно увидели на примере Добропольского выступления, Покровска и уже Купянска", – пишет экс-главком ВСУ.

А непрерывные атаки малых групп российской пехоты, хоть и приводят к большим потерям в живой силе, позволяют РФ выявить расположение украинских позиций, огневых средств, наблюдательных постов ВСУ. Это "уничтожает их и в конце концов заставляет использовать боеприпасы и медикаменты, выматывает морально и физически личный состав на оборонительных позициях".

"Рано или поздно, с учетом возможности с помощью БпЛА перекрывать нам логистику, это приводит к потере нашими подразделениями позиций. А это ведет, несомненно, к изменению конфигурации линии столкновения и создает угрозу подхода к другим позициям. И таким образом, благодаря указанной тактике засыпания наших позиций большим количеством штурмов малыми группами, фронт непрерывно двигается, к сожалению, в нашу сторону", - констатирует Залужный.

При этом, по его мнению, контратаки ВСУ идут аналогичным способом (атаки малыми группами пехоты), "вследствие чего происходит естественное «стирание» этих подразделений без перспектив глубокого прорыва".

"Самое худшее — нас ждет дальнейшее осложнение ситуации. Это возможно из-за развития технологий искусственного интеллекта, что приведет к появления сначала полу-, а впоследствии и полностью автономных ударных систем, которые принесут более высокий, качественно новый уровень угрозы для человека на поле боя", - пишет Залужный.

Таким образом, по мнению Залужного, "позиционный тупик действительно есть, он имеет характерные признаки, но наблюдается устойчивая тенденция к выходу из него именно со стороны России", которая последовательно занималась этим вопросом с начала 2024 года, вырабатывая необходимую тактику боя и разворачивая под нее производственную базу.

"Имея достаточно человеческого ресурса для «засыпания» наших позиций и «инфильтрации», Россия продолжит физически выматывать наши войска, объединяя штурмы с нанесением максимальных потерь. В ее стратегии «войны на истощение» такие поражения сознательно допускаются: боевые действия призваны обеспечить уровень потерь, которые становятся неприемлемыми для нас, и одновременно поддерживать постоянное социальное напряжение, в частности, из-за усиления мобилизационных мероприятий. Как следствие, такое систематическое истощение сил и средств рано или поздно обернется полным «выгоранием» обороняющихся сил. Возможный путь выхода из тупика именно на поле боя Россия также видит в расчистке «ближнего неба», которое используют БпЛА тактического уровня", - считает бывший главком ВСУ.

По его мнению, для предотвращения такого сценария, Украина должна со своей стороны совершить технологический прорыв, для чего необходима мобилизация всех ресурсов.

О том же пишет и военный и эксперт в области БПЛА Юрий Касьянов, комментируя статью Залужного.

"Главная мысль всей статьи, как я понял, — современная война дронов изменила характер позиционной войны, того самого "тупика", о котором Залужный писал ранее, накануне своей отставки. Прошло почти два года, и бывший главнокомандующий анализирует нынешнюю ситуацию ретроспективно. Классической позиционной войны с долговременными укреплениями, ограниченными возможностями для манёвра и прорыва теперь уже нет. Мы потеряли главное преимущество обороны, когда небольшими силами можно сдерживать натиск превосходящего противника. Во всем виноваты дроны, потому что теперь преимущество в дронах на стороне противника и количественно, и качественно. Враг контролирует небо. В этих условиях нехватка людских сил, дефицит ресурсов, нарастающее технологическое отставание могут иметь катастрофические последствия для всей нашей обороны. Если мы не возьмемся серьезно, в полную силу за ликвидацию технологического отставания, и не найдем эффективного оружия против вражеских дронов, не закроем небо, наша немногочисленная пехота просто вымрет на отдельных позициях, которые она занимает мелкими группами, - либо потому, что всех убьют дронами, либо потому, что убьют дронами логистику", - заявляет Касьянов.

По его мнению, решение данной задачи является очень сложным.

"Это очень сложная задача. Превзойти богатого на ресурсы противника, который имеет развитую (по сравнению с нами) оборонную промышленность, инженерно-конструкторскую базу, невозможно усилиями отдельных, немногочисленных частных компаний, которые не имеют достаточного финансирования и не опираются на развитую промышленность. Не сможет это сделать даже придворная Fire Point, сколько бы денег партнёров в неё ни влили и какую бы ей поддержку ни оказывали первые лица государства", - пишет Касьянов.

Он считает, что для реализации такой масштабной задачи нужно объедение частных компаний и государственных возможностей с назначением кого-то конкретного за реализацию этой задачи, иначе "потеряем все".

То есть, другими словами, с украинской стороны нарастает тревога относительно перспектив развития ситуации на поле боя. Развития не в пользу ВСУ.

Правда, тревогу эту выражается пока не на уровне верховного военно-политического руководства. Зеленский и прочие транслируют совсем иной тезис - о том, что российская армия быстро истощается, не может добиться никаких успехов и ситуация для Украины на фронте постепенно улучшается. Собственно, это был главный тезис, который Киев транслирует сейчас Трампу (и, судя по последним заявлениям президента США, тот этому тезису поверил).

Но, как видим, оценка ситуации Залужным иная.

Пока, впрочем, тенденции, о которых пишет экс-главком ВСУ, проявляются лишь на начальном этапе. тактика инфильтрации малых групп россиян хоть и приводит к их продвижению на отдельных участках, однако пока не приводит к обрушению фронта - резервы украинских войск стараются купировать ситуацию и не дают развить россиянам успех. Но если преимущество россиян в дронах и в живой силе, о котором пишет Залужный, продолжит увеличиваться, то, в определенный момент, последствия для украинской обороны могут оказаться крайне тяжелыми.

В общем и целом, сказанное выше подтверждает то, о чем писала уже неоднократно "Страна" - выход из тупика на фронте может быть только в случае технологического прорыва (и длительного удержания лидерства) одной из сторон в плане количественных и качественных показателей использования дронов (как воздушных, так и сухопутных), нейтрализации дронов противника, а также массового внедрения искусственного интеллекта для управления боем.

В таком случае это даст такой же эффект, как если бы в ходе Первой мировой войны (которая стала классическим образцом тупиковой ситуации на фронте из-за того, что средства обороны тогда были более совершенны, чем средства наступления), у одной из сторон вдруг оказались бы танки и бомбардировщики-"летающие крепости" времен Второй мировой.

Новый инцидент с дронами

Сегодня ночью в Дании снова были замечены неизвестные беспилотники. Дроны несколько часов находились в воздухе, после чего исчезли.

Их заметили вблизи аэропортов в Ольборге, Эсбьерге, Сендорборге, а также рядом с авиабазой Скридструп, где размещены истребители F-16 и F-35.

Были перебои в работе аэропорта Ольборга. Они затронули и Военно-воздушные силы, так как расположенная поблизости авиабаза использует взлетно-посадочную полосу и диспетчерскую службу воздушной гавани.

Напомним, недавно из-за беспилотников уже останавливал работу аэропорт Копенгагена.

После сведений о новых дронах датские власти заявили, что не знают, откуда они взялись, но их запустил профессионал, заявил министр обороны Троельс Лунд Поульсен. Он говорит, что военные не стали их сбивать, опасаясь, что обломки упадут на дома жителей.

"Не думаю, что кто-то в наших органах боится сбивать дроны. Но дело в том, что было темно, и нужно понимать, где этот беспилотник упадет и какими будут последствия. Если нейтрализация произойдет с ошибками – у нас будет очень громкая дискуссия о том, кто ответственен за то, что дрон упал на дом", – сказал Поульсен.

Он отметил, что доказательств связи с Россией этого инцидента нет, а дроны могли запустить в одном из регионов страны. "Я не могу описать, откуда они прилетели, но не с большого расстояния. Это происходит здесь, на местном уровне", - заявил Поульсен.

Тем не менее Дания расценивает эти инциденты как гибридные атаки с целью "посеять страх", заявил министр юстиции Петер Хуммельгор.

Россия же назвала "срежессированной провокацией" неоднократные залеты дронов в Данию.

"Несомненно, она будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. Российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам", - заявляет посольство России в Дании.

Скепсис по поводу "разворота Трампа"

После недавних заявлений Трампа с критикой России Зеленский сделал ряд жестких высказываний в отношении РФ. Он сказал, что Трамп обещал "подумать" над предоставлением Киеву вооружений, которые "заставят Путина сесть за стол переговоров".

В интервью Axios президент Украины сообщил, что обратился к Трампу по этому поводу во время их личной встречи во вторник. По словам Зеленского, Трамп сказал ему: "Мы будем работать над этим".

Зеленский также пригрозил ударами по Кремлю. "Если Россия не прекратит войну, чиновники, работающие в Кремле, должны убедиться, что знают, где находится ближайшее бомбоубежище", - заявил он.

Украинский президент утверждает, что Трамп поддерживает удары Украины по российской энергетике и военным заводам. "Если они атакуют нашу энергетику, президент Трамп поддерживает, что мы можем ответить по российской энергетике", - сказал Зеленский.

В ответ Дмитрий Медведев пригрозил Зеленскому и США ударом "от которого не спасет бомбоубежище" - в ответ на слова президента, что Украина может ударить по Кремлю. "Москва может применить такое оружие, от которого не спасет бомбоубежище. И американцам об этом следует помнить", - заявил зампред совбеза РФ.

Тем не менее, судя по трактовке Зеленского, после встречи с Трампом Киев получил некий "карт-бланш" на эскалацию против России. Вплоть до ударов по российскому руководству.

Отметим, что Белый дом и сам президент США этого не подтверждали. А западные СМИ дают куда более сдержанные оценки недавним заявлениям Трампа. Wall Street Journal вчера написал, что, несмотря на смену риторики по России, Трамп по-прежнему отказывается разрешать удары американским оружием вглубь РФ.

При этом газета пишет о том, что Трамп получил данные о "запланированном наступлении" ВСУ, для реализации которого потребуются разведданные от США. То есть, некие предложения новых ударов по России Зеленский Трампу, вероятно, действительно излагал. Но неизвестно, согласился ли Трамп в них участвовать.

Другие западные медиа, а также политики открыто пишут, что Белый дом пытается вообще уйти из этого конфликта, не предоставляя Украине никакой реальной поддержки.

"Президент Трамп заявил, что Украина может, при поддержке Европейского Союза, вернуть всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается объявление о меньшем участии США и переложении ответственности за окончание войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии", - написал премьер Польши Туск.

Financial Times сообщает об опасениях Европы, что Трамп готовится обвинить ее в провале Украины, и больше не считают его надежным союзником.

Европейские чиновники полагают, что последний пост Трампа про возможность Киева победить на поле боя ставит перед ними "невыполнимую задачу", которая позволит президенту США переложить вину с Вашингтона, если Киев потерпит неудачу в войне или у него не хватит денег.

То же касается и обещаний ввести жесткие санкции против РФ, если ЕС прекратит закупку ее нефти и введет тарифы против Индии и Китая. "Это начало игры в обвинения", — сказал один из чиновников о резкой смене позиции Трампа. "США знали, что тарифы на Китай и Индию будут невозможны" для ЕС.

По словам помощника европейского правительства, Трамп "выстраивает отходную дорожку", чтобы иметь возможность обвинить Европу, когда и если потребуется.

Один европейский чиновник указал на то, что подпись Трампа "Всем удачи!" под его постом в Truth Social равносильна акту передачи дел. Другой европейский чиновник заявил: "Все видят, что он отстраняется".

Украинские политики не питают надежд после последних заявлений Трампа по Украине. Издание сообщает, что в Украине не увидели конкретной военной и экономической поддержки за высказываниями американского лидера. Некоторые украинские политики считают, что слова Трампа о финансовой поддержке со стороны Европы означают попытку США отстраниться от участия в разрешении конфликта в Украине, отмечает газета.

Премьер Польши Туск также согласился с мнением, что Трамп перекладывает ответственность за окончание войны с США на Европу.

"Президент Трамп заявил, что Украина может, при поддержке Европейского Союза, вернуть всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается объявление о меньшем участии США и переложении ответственности за окончание войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии", - написал Туск в Х.

Washington Post пишет, что "яростная риторика" Трампа в адрес России является "переговорной тактикой", призванной оказать давление на Кремль, заявил газете высокопоставленный представитель Белого дома. При этом в отношении Киева Трамп не сигнализировал о серьезных изменениях в политике США. В Белом доме говорят, что все действия президента США рассматриваются "через призму вопроса: Как нам заключить сделку?"

Напомним, что "Страна" уже именно в таком ключе анализировала заявления Трампа.

Другими словами, как мы уже писали, в Киеве и в Европе не в восторге от последних заявлений Трампа, хотя вроде как они и были сделаны в жестко антироссийском формате.

Во-первых, Трамп дал понять, что не будет более бесплатно передавать оружие и оказывать прочую помощь Украине. То есть, вся тяжесть финансирования ляжет на плечи Европы, которая и так находится далеко не в лучшей экономической и финансовой форме. Кроме того, у европейцев есть опасения, что под эти речи американцы вообще минимизируют свое присутствие в Европе.

Во-вторых, Трамп постоянно увязывает введение жестких санкций США против РФ с введением аналогичных мер со стороны ЕС (в том числе и в виде пошлин на все китайские и индийские товары). Но для Европы это проблематично, а потому у европейцев и появляется ощущение, что Вашингтон специально выставляет такие трудновыполнимые условия, чтоб самому не предпринимать никаких мер.

В-третьих, у Киева и Европы есть опасения, что в ближайшем будущем Трамп может совершить еще один кульбит на 180 градусов и вновь потеплеть к Путину или даже начать давить на украинские власти, чтоб те приняли российские условия.

Поэтому и предпринимаются усилия, чтоб Трампа максимально вовлечь в военную тему и в этой позиции "заякорить".

В этом контексте показательно развитие ситуации с инцидентами с дронами и с российскими самолетами в воздушном пространстве Европы.

Она развивается по сценарию, который "Страна" предполагала еще ранее.

Все чаще звучат призывы сбивать российские самолеты, если они залетят в воздушное пространство стран ЕС или же даже над Украину.

К этому, например, сегодня призвал генсек НАТО Рютте. А Польша хочет отменить норму закона, которая не позволяет Варшаве самостоятельно (без разрешения НАТО и ЕС) сбивать воздушные цели в небе других стран. Как пишут СМИ, поправки хотят внести в ближайшее время и это откроет путь к тому, чтобы поляки сбивали дроны в небе над Украиной (то есть - фактически реализовать идею "бесполетной зоны" над западной Украиной).

В России уже заявили, что как введение бесполетной зоны, так и сбитие российского самолета, будут означать войну НАТО с РФ. На первую тему высказался еще на прошлой неделе Дмитрий Медведев, а по второй сегодня заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Мы уже писали, что сбитие самолета или введение бесполетной зоны может запустить сценарий резкой эскалации. Россия на это как-то ответит, европейцы обратятся за помощью к США, требуя защитить их и, тем самым, окончательно перевести Трампа на тропу войны с РФ. США, вполне возможно, вмешаются. Россия вновь ответит. Тем более, что в Москве есть своя "партия войны", которая выступает за максимальное поднятие ставок в противостоянии с Западом.

И, по итогу, РФ и НАТО постепенно подойдут к грани прямой войне друг с другом с угрозой быстрого перерастания ее в ядерную.

Впрочем, очевидность такой перспективы является главным препятствием для запуска подобного сценария.

Тем более, что действительно никто не может точно сказать - что является причиной всех инцидентов. Кто запустил дроны над аэропортом Дании - неизвестно (и официально Россию никто не обвиняет). По какой причине российские дроны залетели в Польшу - есть разные версии (в том числе и то, что это результат работы украинской РЭБ). Если российский самолет действительно залетел на 12 минут в воздушное пространство Эстонии (РФ это, напомним, отрицает), то была ли в этом угроза столь высокой степени, что самолет нужно сбивать? Тем более, что если б россияне захотели нанести удар, то для этого им вообще не нужно даже близко подлетать к Эстонии - они могут атаковать любую точку в стране со своей территории с подлетным временем ракеты в считанные минуты.

Другой вопрос, что в западном информпространстве доминируют сейчас повестка, которая подобными вопросами не задается и сомнений относительно причин инцидентов не испытывает. Они продвигают тему, что это подготовка России к нападению на Европу. И, соответственно, призывают США и НАТО занять более жесткую позицию по отношению к Москве (сбивать самолеты и ввести бесполетную зону), а европейское общество смириться с ростом военных расходов.

Правда, пока единодушия на Западе относительно сбития самолетов нет.

Например, министр обороны Борис Писториус заявил, что союзники по НАТО рискуют попасть в "эскалационную ловушку" Путина, открыв огонь по российским самолётам.

"Небрежные требования что-то сбить с неба или устроить какую-нибудь впечатляющую демонстрацию силы сейчас бесполезны. Хладнокровие – это не трусость и не страх, а ответственность перед своей страной и за мир в Европе", – заявил Писториус.

Неоднозначную позицию занимает и Трамп. Во время брифинга с Зеленским он заявил, что страны НАТО могут сбивать российские самолёты, которые залетают в их воздушное пространство. Но на вопрос поддержит ли Америка европейцев, если те собьют самолёт, ответа не дал. Сказал, что "зависит от обстоятельств". А это ключевой вопрос - придет ли США на помощь Европе, если Россия в ответ на сбитие самолета нанесет свой удар. И ответ на него Трамп пока не дает.