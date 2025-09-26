На территории Германии "стрельба по воздушным целям фактически запрещена".

Об этом заявил полковник бундесвера Клаус Глааб, передаёт местная газета-таблоид Bild.

Издание пишет, что на фоне инцидентов с российскими дронами над территорией Европы в ФРГ разгорелась дискуссия о том, насколько действительно возможно сбивать подобные аппараты.

Канцлер Фридрих Мерц пообещал, что Германия "не допустит продолжения этих вторжений и вместе с НАТО примет все необходимые меры для защиты". При этом немецкие военные предупреждают, что в противодействии БпЛА всё не так просто.

"Стрельба по воздушным целям фактически запрещена, поскольку снаряды ПВО или части дронов могут приземлиться за пределами казарм. В этом случае может быть подвергнута опасности жизнь людей или пострадать имущество", – отметил полковник Глааб.

По его словам, при борьбе с дронами главное – соблюдать принцип соразмерности. При этом офицер признал, что гибридная угроза для Германии очень высока.

"Всю нашу критическую инфраструктуру можно атаковать без танков, самолетов или кораблей", – заявил полковник армии ФРГ.

Bild отмечает, что в Германии пока нет чёткой правовой базы для применения оружия против беспилотников. Поправки к закону о воздушной безопасности были одобрены ещё в январе, но из-за выборов и смены правительства не вступили в силу. Сейчас военные могут лишь вынуждать нарушителей воздушного пространства к посадке или производить предупредительные выстрелы.

