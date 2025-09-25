В Великобритании произошел сильнейший взрыв на складе в индустриальной зоне Граундвелл города Суиндон, расположенном в графстве Уилтшир на юго-западе Англии. На месте взрыва начался пожар. Происшествие случилось вчера в 21:30 по киевскому времени.

Об этом сообщает Sky News.

Момент взрыва сняли видеорегистраторы и камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах виден появившиеся огненный шар и грибовидное облако.

По словам очевидцев, взрыв был настолько мощным, что вызвал дрожь земли.

Как пишет Sky News, экстренные службы разбираются с инцидентом: на место происшествия прибыли полиция, пожарные и скорая помощь. На территории промзоны работали оперативные группы, началась эвакуация людей в близлежащих зданиях, перекрытие дорог.

Полиция Уилтшира настоятельно рекомендовала жителям, проживающим рядом с местом ЧП, оставаться дома и закрыть окна из-за дыма и возможных ядовитых испарений.

Пожарно-спасательная служба графств Дорсет и Уилтшир рассказала, что на место прибыли 12 пожарных машин со всего графства, включая автолестницу и водовозы.

К слову, в Суиндоне ранее анонсировали строительство крупного завода по производству дронов. Министр обороны Джон Хили сообщил об этом 16 сентября, о чем писал UK Defence Journal. Открытие предприятия площадью 254 000 квадратных футов было запланировано на 2026 год. Подтверждений, что взорвался именно этот завод, нет. Официально британские власти не разглашают, что именно горит в Суиндоне.

В марте мы сообщали, что в Чехии взорвался склад боеприпасов оборонного предприятия.

А в январе на пороховом складе завода Rheinmetall в Испании прогремел взрыв.