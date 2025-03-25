В городе Поличка на востоке Чехии взрыв на складе боеприпасов оборонного предприятия. Взрыв прогремел сегодня около 9:00, после чего возник пожар.

Об этом сообщают чешские СМИ.

На тушение огня прибыли одиннадцать пожарных расчетов.

"Я могу подтвердить, что произошел взрыв. Была объявлена ​​пожарная тревога третьего уровня", — сообщила пресс-секретарь пожарной охраны города Вендула Горакова.

Пока неизвестно, сколько человек пострадали на месте происшествия. СМИ пишут об одном раненом, которого с ожогами доставили в больницу на вертолете. Еще два человека пропали без вести.

Полиция заверила, что провела эвакуацию сотрудников завода, а для населения опасности нет.

Завод принадлежит холдингу STV Invest, который производит в Поличке крупнокалиберные боеприпасы, занимается ремонтом военной техники и поставкой запасных частей.

Напомним, в 2014 году в Чехии произошел взрыв на складе боеприпасов в деревне Врбетице, в организации которого власти подозревали Россию.

В прошлом году чехи официально заявили, что к взрывам имеет прямое отношение российская военная разведка.