В Чехии взорвался склад боеприпасов оборонного предприятия
В городе Поличка на востоке Чехии взрыв на складе боеприпасов оборонного предприятия. Взрыв прогремел сегодня около 9:00, после чего возник пожар.
Об этом сообщают чешские СМИ.
На тушение огня прибыли одиннадцать пожарных расчетов.
"Я могу подтвердить, что произошел взрыв. Была объявлена пожарная тревога третьего уровня", — сообщила пресс-секретарь пожарной охраны города Вендула Горакова.
Пока неизвестно, сколько человек пострадали на месте происшествия. СМИ пишут об одном раненом, которого с ожогами доставили в больницу на вертолете. Еще два человека пропали без вести.
Полиция заверила, что провела эвакуацию сотрудников завода, а для населения опасности нет.
Завод принадлежит холдингу STV Invest, который производит в Поличке крупнокалиберные боеприпасы, занимается ремонтом военной техники и поставкой запасных частей.
Напомним, в 2014 году в Чехии произошел взрыв на складе боеприпасов в деревне Врбетице, в организации которого власти подозревали Россию.
В прошлом году чехи официально заявили, что к взрывам имеет прямое отношение российская военная разведка.