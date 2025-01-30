В испанском регионе Мурсия произошел взрыв на военном заводе компании Rheinmetall Expal Munitions, которая специализируется на производстве артиллерийских боеприпасов, минометных снарядов и снарядов среднего калибра, а также ракетных силовых установок.

Об этом сообщает издание Infobae.

Взрыв произошел около 16:20 по местному времени (17:20 по Киеву). Детонация вызвала два пожара, один из которых охватил около 1000, а другой – около 2000 квадратных метров кустарников вблизи завода.

В результате инцидента пострадали шесть рабочих в возрасте от 30 до 52 лет, они получили разные травмы: ушибы, ожоги, травмы головы, отравление дымом. Пятерых пострадавших госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте.

Причины происшествия не называются.

По данным координационного центра по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел на одном из пороховых складов компании.

В декабре в Турции в селе Кавакли взорвался завод по производству взрывчатки. Тогда 12 человек погибли, еще трое получили ранения.

А летом в США в штате Арканзас произошёл взрыв на оборонном заводе General Dynamics Ordnance and Tactical Systems.