Дания не знает, откуда в ее воздушное пространство залетели беспилотники, но уверена, что их запустил профессионал.

Об этом заявил министр обороны Троельс Лунд Поульсен, передает TV2.

Военные не стали сбивать дроны, опасаясь, что обломки упадут на дома людей.

"Не думаю, что кто-то в наших органах боится сбивать дроны. Но дело в том, что было темно, и нужно понимать, где этот беспилотник упадет и какими будут последствия. Если нейтрализация произойдет с ошибками, у нас будет очень громкая дискуссия о том, кто ответственен за то, что дрон упал на дом", – сказал Поульсен.

Он отметил, что доказательств связи с Россией этого инцидента нет, а дроны могли запустить в одном из регионов страны.

"Я не могу описать, откуда они прилетели, но не с большого расстояния. Это происходит здесь, на местном уровне", - заявил Поульсен.

Тем не менее Дания расценивает эти инциденты как гибридные атаки с целью "посеять страх", отметил министр юстиции Петер Хуммельгор.

Россия свою причастность к инциденту отрицает и назвала полет дронов "срежессированной провокацией".

Напомним, поздно вечером 24 сентября в Дании заметили неизвестные беспилотники в небе. Они появились в нескольких городах и летали довольно долго - несколько часов, после чего исчезли.

Причем подобный инцидент уже происходил в Дании несколько дней назад, в небе над Копенгагеном.