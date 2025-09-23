Вчера вечером в полицию шведского Мальмё обратились несколько человек, которые видели в небе над городом крупный беспилотник.

Об этом сообщает шведский телеканал TV4.

Первой в полицию обратилась семейная пара, увидевшая "огромный дрон". Из-за его размеров супруги поначалу приняли БпЛА за самолет. Это произошло через час после того, как из-за пролета неопознанных дронов был закрыт аэропорт датского Копенгагена. Пара рассказала, что дрон громко жужжал и не был похож на полицейский беспилотник, которые используют местные правоохранители. На некоторое время БпЛА завис над спортивной площадкой, затем направился на восток.

Полиция Мальмё рассказала журналистам, что получила несколько сообщений о беспилотниках, но ни один из них не был найден. Те ли это дроны, ранее пролетавшие вблизи Копенгагена, неясно.

Расстояние между Мальмё и Копенгагеном составляет около 30 км.

Между тем власти Дании пока не знают, чьи дроны к ним залетели, но подозревают в их запуске Россию. Премьер-министр страны Метте Фредериксен на вопрос журналистов TV2, подозревает ли она в причастности к полету БпЛА Москву, ответила: "В любом случае я никоим образом не могу отрицать, что это Россия".

Она назвала случившееся "самой серьезной в истории страны атакой на инфраструктуру".

Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков назвал голословными заявления о причастности РФ к инциденту с дронами.

Напомним, вчера закрывали аэропорт в столице Дании после сообщений о беспилотниках в небе.

Дроны бесследно исчезли, найти их следы не удалось.