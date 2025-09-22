В Германии после пересечения российскими дронами польско-украинской границы 10 сентября заметно вырос спрос на частные бункеры.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на производителей бункеров.

Так, в мюнхенской строительной компании Deutsche Schutzraum-Zentrum утверждают, что особенно много стало желающих построить мини-бункеры – бюджетный вариант укрытия в подвале дома или на садовом участке.

В целом спрос на бункеры увеличивался и раньше - с января на 50%. Однак инцидент в Польше резко повысил интерес к убежищам разных конструкций. Помимо частных клиентов, желающих построить собственное бомбоубежище, за предварительными консультациями обращаются компании и домовладельцы по просьбе арендаторов.

Ранее глава Федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах Ральф Тислер заявил, что в Германии намерены создать миллион мест в бомбоубежищах. Помимо строительства новых укрытий под них будут также модернизировать туннели, станции метро, подземные гаражи и подвалы общественных зданий, отметил он.

"Нас всерьез тревожит риск крупномасштабной наступательной войны в Европе", - сказал Тислер.

Напомним, что в Польше тоже начали массово проверять бомбоубежища.

Также мы писали, что после вторжения российских беспилотников поляки бросились искать жилье за рубежом.