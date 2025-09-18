В Польше подтвердили, что дом на границе повредил не дрон РФ, а ракета ПВО из F-16 - Bild
Польские власти подтвердили, что дом на границе повредил не российский дрон, а ракета ПВО, выпущенная из истребителя F-16.
Об этом собщает Bild.
Координатор польских спецслужб Томаш Семоняк заявил, что все указывает на то, что в здание попала польская ракета AIM-120 AMRAAM.
По данным источников газеты Rzeczpospolita, у ракеты стоимостью около 850 тысяч евро произошел сбой в системе наведения и она потеряла управление.
При этом система обезвреживания сработала корректно и боеголовка не взорвалась, поэтому все обошлось без жертв. Снаряд пробил крышу и застрял на верхнем этаже дома.
Ранее мы писали, что 10 сентября в Польше во время пересечения воздушного пространства страны беспилотниками пострадал жилой дом, фотографии которого облетели интернет.
Затем президент Польши Кароль Навроцкий потребовал объяснений от правительства после публикаций о том, что во время инцидента с дронами на жилой дом упала выпущенная из F-16 ракета.
