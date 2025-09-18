Польские власти подтвердили, что дом на границе повредил не российский дрон, а ракета ПВО, выпущенная из истребителя F-16.

Об этом собщает Bild.

Координатор польских спецслужб Томаш Семоняк заявил, что все указывает на то, что в здание попала польская ракета AIM-120 AMRAAM.

По данным источников газеты Rzeczpospolita, у ракеты стоимостью около 850 тысяч евро произошел сбой в системе наведения и она потеряла управление.

При этом система обезвреживания сработала корректно и боеголовка не взорвалась, поэтому все обошлось без жертв. Снаряд пробил крышу и застрял на верхнем этаже дома.

Ранее мы писали, что 10 сентября в Польше во время пересечения воздушного пространства страны беспилотниками пострадал жилой дом, фотографии которого облетели интернет.

Затем президент Польши Кароль Навроцкий потребовал объяснений от правительства после публикаций о том, что во время инцидента с дронами на жилой дом упала выпущенная из F-16 ракета.

