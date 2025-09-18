Украина и Польша создадут совместную оперативную группу по беспилотникам для защиты инфраструктуры
Украина и Польша планируют создать совместную оперативную группу по беспилотникам. В ее состав войдут представители украинских и польских вооруженных сил.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль на пресс-конференции с польским коллегой Владиславом Косиняк-Камышем в Киеве.
Он пояснил, что эта группа станет платформой для координации и разработки совместных инициатив.
"Мы будем интегрировать новейшие технологии защиты и инициировать новые проекты, которые должны усилить защиту наших людей и нашей критической инфраструктуры", - сказал Шмыгаль.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, главные задачи группы - создание и управление программами совместного обучения, но также она будет:
- содействовать обмену оперативными знаниями и опытом в сфере БпЛА;
- разрабатывать и тестировать методы применения и противодействия беспилотникам, интегрировать инновационные технологии;
- укреплять взаимосовместимость между Вооруженными силами Украины и Польши и обеспечивать совместимость со стандартами НАТО.
Министр национальной обороны Польши Косиняк-Камыш во время визита в Киев сообщил, что страны также подпишут соглашение о совместной работе в сфере беспилотников. Документ будет предусматривать развитие совместных инициатив и подготовку военных кадров с использованием украинского опыта.
Ранее Варшава подчеркивала, что украинцы начнут обучать поляков борьбе с дронами. Причем это будет происходить в Польше, а не в Украине.
Напомним, что в своем комментарии по поводу пересечения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками Владимир Зеленский призвал Европу создать вместе с Украиной общую систему ПВО, включающую авиацию.