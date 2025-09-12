Министерство обороны Польши опровергло сообщение Reuters о том, что польские военные приедут учиться сбитию дронов в Украину.

Как сообщает ведомство, украинские специалисты поделятся с поляками опытом на территории Польши.

"В связи с вопросами о месте проведения запланированных тренингов по дронам и сотрудничестве между экспертами из Польши и Украины сообщаем, что в настоящее время ведутся активные переговоры между специалистами обеих стран о расширении сотрудничества в области дронных и антидронных систем. Все эти мероприятия должны пройти на территории Польши", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 сентября Польша заявила о нарушении своего воздушного пространства боевыми дронами. Их сбили силы ПВО, а власти страны расценили это как "акт агрессии".

Ранее мы рассказывали, что во время атаки дронов на Польшу истребители F-35 сбивали дешёвые российские БПЛА ракетами AIM-9 по 400 тыс. евро каждая, сообщает Bild. Из 25 дронов удалось уничтожить три, один упал сам. Стоимость дронов в сотни раз меньше ракет. В НАТО признали, что такое применение нецелесообразно, и ищут новые способы противодействия.



Война в Украине идет 1297-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг российские войска снова продвинулись в Серебрянском лесничестве, что в Луганской области: они вышли к реке Донец в районе Григорьевки и севернее Серебрянки. По данным украинский военных, армия РФ также захватила Сосновку в Днепропетровской области.

