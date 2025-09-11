Анализируем итоги 1296-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска снова продвинулись в Серебрянском лесничестве, свидетельствует карта военного паблика Deep State.

Они вышли к реке Донец в районе Григорьевки и севернее Серебрянки. Южнее этого села протянулась "клешня" серой зоны - то есть, план состоит в создании мешка с центром в Серебрянке, в которой уже идут бои.

У российских и украинских войск есть продвижения в районе Добропольского выступа. РФ продвинулась у Полтавки и Паньковки, а ВСУ - под Владимировкой и Шаховым.

Армия РФ захватила Сосновку в Днепропетровской области, сообщает украинский военный Мучной. Также сегодня об этом заявило российское минобороны. На карте Deep State только часть села находится под контролем РФ.

Это село находится западнее Январского (Сичневого), после захвата которого РФ начала довольно быстро продвигаться. По оценке "Мучного", дальше россияне будут пытаться захватить Орестополь, что северо-западнее и ближе к основной трассе на Запорожье.

Сегодня в Запорожской области разбился Су-27 ВСУ, погиб 30-летний пилот, майор Боровик Александр Николаевич. Об этом сообщает 38-я бригада. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Многие проблемы ВСУ на фронте вызваны тем, что Россия начала быстрее развиваться по дронам и таким образом наносить больше поражений украинским военным, в том числе в далеком, 40-50 километровом тылу. Это связано с тем, что РФ смогла наладить массовое производство беспилотников.

В Украине же с таким производство в последнее время происходит все больше скандалов. Так, НАБУ расследует дело о "дроновой" коррупции со стороны одного из крупнейших производителей БПЛА Fire Point, которую считают близкой к окружению Зеленского. А на днях разошлась новость о том, что 60% поставляемых в армию дронов по госзаказу непригодны к использованию.

Мы поговорили с производителями дронов и с военными, чтоб узнать какая ситуация в реальности.

В целом они говорят, что показатель в 60% непригодных дронов если и преувеличен, то незначительно. Один из офицеров рассказал нам, что из-за огромного количества брака, почти половина его подразделения БПЛА сидит и сутками разбирают и заново собирают неисправные дроны.

По словам источников, у большого количества брака есть несколько причин.

Первая состоит в том, что огромное количество дронов в Украине производится почти в "гаражных" условиях, буквально на "коленке" - неспециалистами, которые не имеют глубокого понимания технологических процессов.

Вторая причина - большое количество бракованных деталей из Китая, так как 99% дронов собираются именно из китайских запчастей (то есть, чем больше производит дронов Украина, тем больше зарабатывает Китай). Раньше такого огромного спроса не было, и запчасти поставляли китайские фабрики, которые годами их разрабатывали и производили. Сейчас в связи с ажиотажным спросом, как со стороны Украины, так и со стороны РФ, китайцы подключили дополнительные производства, т.е. детали начали производить также почти "в гаражах".

Третья причина - тотальная коррупция при госзаказе на дроны. Центр этой коррупции – Министерство обороны. За взятки через МО можно "пропихнуть" контракты с совершенно "левыми" производителями.

Но это только одна коррупционная схема. Еще одна – кратное завышение стоимости дронов в сравнение с их себестоимостью. Также продвигается через откаты в МО.

Кроме того, зачастую дроны поставляются в подразделения только на бумаге. То есть, по документом отгружено, условно говоря, 10 000 дронов, а в реальности доставлено не более 5000. Для такой схемы, однако, в доле должны быть командиры воинских частей, который подпишут "приемку" фиктивного числа БПЛА.

Что происходит с выплатами за погибших?

Сроки выплат за погибших на фронте растянули вдвое - при том, что сумма останется той же. Это следует из сообщения минобороны Украины.

С 1 сентября 15 миллионов гривен будут выплачивать не за три с лишним года (40 месяцев), а более шести с половиной лет (80 месяцев).

"Выплата 1/5 части от общей суммы (3 млн грн) будет осуществляться немедленно. Выплата 4/5 от суммы помощи (12 млн грн) будет проводиться поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику", - заявили в Минобороны.

Это, по мнению ведомства, "усиливает плановость и устойчивость системы поддержки" и "обеспечивает долгосрочную финансовую поддержку семьям".

Впрочем, очевиден и иной мотив нововведения - уменьшить расходы бюджета, отсрочив часть выплат семьям погибшим на отдаленное будущее (а шесть с половиной лет по нынешним меркам очень отдаленное будущее).

Напомним, что в бюджете до конца года не хватает 300 млрд гривен на военные расходы. В которых выплаты за погибших занимают немалую долю.

Также отметим, что за последние месяцы Россия вернула Украине несколько тысяч тел погибших - по ряду оценок, более 6000 (хотя украинские власти заявляли, что не все передаваемые тела это погибшие бойцы ВСУ).

Тогда мы анализировали, что это станет серьезным ударом по украинскому бюджету с точки необходимости увеличения расходов на выплаты семьям погибших. И вскоре после этого и появилось решение Минобороны об увеличении срока выплат суммы в 15 млн гривен.

Российские дроны в Польше. Послесловие

В Украине и мире продолжают обсуждать инцидент с залетом российских дронов на польскую территорию.

Как мы уже анализировали вчера, реакция Запада на это состоит из нескольких уровней.

Первый - критика России со стороны стран Европы, не переходящая, впрочем, в требования военного ответа в адрес РФ. И в рамках этой критики мало кто заявляет, что Москва намеренно атаковала Польшу (сама РФ, а также Беларусь, утверждают, что залет был "непреднамеренным", а дроны отклонились от маршрута и залетели в Польшу из-за воздействия украинского РЭБ).

Второй уровень - требования усилить воздушную оборону восточного фланга НАТО, которая показала себя не в лучшем виде.

Большинство дронов пролетели значительное расстояние - десятки или сотни километров - и упали сами, не будучи сбитыми. Пока нет надежных данных, что они несли боевую часть - но, если бы несли, то ущерб мог бы быть значительным, включая жертвы.

При этом польская ПВО и натовская авиация сбили очень малое количество дронов (3 из 25, по данным Bild), а остальные пропустили - насмотря на работу авиации Польши, Нидерландов и НАТО. И это на четвертый год войны в соседней Украине, где такие дроны применяются сотнями ежедневно, что, конечно, прекрасно известно странам альянса, и тем более полякам.

Польша уже запросила у партнеров по НАТО дополнительные средства ПВО (это, вероятно, стало вчера ключевой темой разговора президентов Навроцкого и Трампа). И, по данным Bloomberg, уже начались действия по укреплению воздушной обороны восточного фланга альянса. Предварительно, Швеция уже направляет самолеты, а Нидерланды предоставляют комплексы Patriot, средства против БПЛА и 300 военных. Также помогут Чехия, Британия, Франция, Германия, Италия, Финляндия и страны Балтии.

В Украине этот момент вызывал тревогу. Еще вчера ряд экспертов заговорил о том, что переброска средств ПВО и борьбы с дронами в Польшу и потенциально - в другие балтийские страны - лишит этих поставок Украину (поскольку данный ресурс и так в дефиците, и даже до залета российских БПЛА в Польшу его приходилось выбивать с трудом у партнеров).

Сегодня данный тезис поддержал Зеленский. Он заявил, что Россия могла намеренно запустить дроны в Польшу, чтобы страны НАТО больше сосредоточились на укреплении своей ПВО, а не украинской.

"Россия хотела посмотреть, на что готовы партнеры. Они также могли это сделать, чтобы партнеры не передавали системы ПВО Украине перед зимой. Демонстрируют, что "мы можем вас атаковать, это вам также необходимо". Похоже на Путина очень", - заявил президент Украины.

Сама Россия, напомним, заявляет, что не планировала направлять дроны в Польшу.

Второй момент, который обсуждают в Украине - что сейчас хороший повод, чтобы убедить Запад ввести над Украиной бесполетную зону. Если не над всей, то хотя бы над западной ее частью. Такие призывы, в частности, несколько раз повторил глава МИД Сибига.

Однако, как мы уже писали, на Западе такая возможность не обсуждается даже на гипотетическом уровне. Дискуссия об этом не ведется и в местных СМИ (что часто является отражением определенных намерений среди руководства западных стран).

Очевидно, что без поддержки США на такой шаг европейские страны не пойдут. Но Трамп со вчерашнего дня занимает по вопросу польского инцидента крайне неопределенную позицию. Вчера он ограничился мало о чем говорящим постом в соцсети, а затем провел ряд разговоров с западными лидерами, о сути которых ничего не сообщалось.

Но в любом случае пока можно считать, что внешняя реакция Белого дома на инцидент близка к нулевой. И это плохая новость для тех, кто планировал на фоне скандала с дронами "раскачать" Трампа вернуться на "тропу войны" с Россией, оказав на Москву жесткое давление.

Причина понятна. Любой ответ хотя бы приближенный к военному на залет российских дронов в Польшу (далеко не факт, что он был преднамеренный), например, создание бесполетной зоны над западной Украины (то есть когда силы НАТО будут сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территории) фактически делает Альянс стороной войны и ставит его на грань прямого столкновения с Россией. К чему был Запад не готов даже во времена Байдена, не говоря уже о нынешних временах Трампа.

Тем более, что у Трампа со вчерашнего дня внимание отвлечено на совсем другие вопросы, связанные с ситуацией внутри США.

Убийство Кирка в США

Вчера в американском штате Юта был убит Чарли Кирк - 31-летний правый активист, популярный консервативный блогер и крупный сторонник Трампа. Он был застрелен во время публичного мероприятия на территории университета в Орэме. Кирк выступал отвечал на вопросы слушателей, когда получил смертельное ранение в шею.

Выстрел, по данным полиции, был произведён с крыши здания примерно с расстояния около 180–200 метров, стрелок сидел на крыше здания напротив. Стреляли патронами, на которых были выгравированы слова трансгендерной и антифашистской идеологии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Кирка срочно госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Сразу после происшествия правоохранительные органы задержали двух человек, но впоследствии освободили их, так как они не имели отношения к убийству. Личность стрелка и его мотивы пока остаются неизвестными. Есть данные, что это был молодой человек студенческого возраста.

Трамп и его соратники (в том числе бывшие, например, Илон Маск) резко осудили убийство Кирка - одного из самых заметных консервативных активистов страны. И обвинили в этом своих политических оппонентов - левых, которых Маск назвал "партией убийц", а официальный аккаунт Белого дома - в защите преступности.

Убийство произошло как раз в момент, когда у Трампа начали активно раскручивать дело об убийстве украинки афроамериканцем - обвиняя демократов, что они "выпускают убийц" и замалчивают преступления против белых. На этом фоне убийство правоконсервативного общественного деятеля может иметь далеко идущие последствия для внутриполитической ситуации в США - а значит и для всего мира (в том числе и для Украины).

Кирк был одним из наиболее влиятельных американских инфлюенсеров право-консервативного толка: на его канал в Тиктоке были подписаны 7 миллионов человек, чуть меньше подписчиков имели странички в Instagram и Х, плюс ещё 4 миллиона были подписаны на его канал в Youtube.

Президент Дональд Трамп назвал Кирка "великим и даже легендарным" и заявил, что "никто не понимал сердца молодых американцев лучше, чем он". "Его любили все, и особенно я, но теперь его нет с нами", - написал Трамп в посте в своей соцсети.

Кирк был одним из ярчайших проводников и защитников идей трампизма. И, не в последнюю очередь, именно активность Кирка обеспечила Трампу победу на президентских выборах. Кирк возглавлял студенческое движение Turning Point USA, задачей которого официально он называл противодействие распространению леволиберальной повестки (т.н. "woke-идеологии") в сфере образования и контрпропаганду традиционных ценностей. Он лично посещал университеты по всей Америке, публично дискутируя на различные темы, включая права ЛГБТ, трансгендерную идеологию, положение дел с миграцией и тому подобные вещи. Одно из таких турне в Университет Долины Юты стало для него последним: вскоре после начала мероприятия, он получил пулю от спайпера и вскоре скончался в больнице.

В украинских СМИ акцентируют внимание на взгляды Кирка на войну в Украине. Кирк был принципиальным противником военной помощи Киеву, так как полагал, что связанные с этим расходы слишком отягощают американский бюджет, и что эти средства можно было бы использовать иначе. Кроме того, в одном из интервью он утверждал, что продолжение войны выгодно исключительно украинской власти, а также американскому военно-промышленному комплексу.

А в другом интервью он называл Юго-Восток Украины и Крым "историческими российскими землями" и проводил тезис о том, что война в Украине стало следствием нарушения Байденом и Демпартией договорённостей с Россией относительно нерасширения НАТО на Восток (из-за этого Кирка еще пару лет назад критиковали украинские власти, упрекая в "дезинформации" и "кремлевских нарративах". Также об этих заявлениях Кирка вчера массово вспомнили украинские паблики и СМИ, комментируя новости о его убийстве).

Но хотя "украинский вопрос" действительно занимал известное место в речах Кирка, ключевое внимание он уделял внутриамериканским вопросам, а точнее, борьбе с "woke-повесткой".

Кирк утверждал, что ЛГБТ-активизм растлевает людей, и в первую очередь детей, подрывая саму основу американского общества. Он резко возражал против проведения гей-парадов, так как утверждал, что посредством них представители ЛГБТ "заставляют вас поддерживать их образ жизни".

Также он выступал за запрет усыновления детей однополыми парами – и вообще любыми семьями, за исключением "моногамных и гетеросексуальных".

Наиболее резкой критике Кирка подвергалась операции по смене пола. Кирк требовал запрета "гендер-поддерживающей терапии". Особенно в отношении детей: он утверждал, что под видом "помощи в установлении идентичности", в процессе этой терапии несовершеннолетних сознательно склоняют к смене пола, что нередко оборачивается психическими проблемами, заканчивающимися коллапсом личности и самоубийствами.

Резко критиковал Кирк и радикальный феминизм.

"Феминистки говорят, что женщины будут счастливее всего в одиночестве, без детей, без мужа, только с карьерой. Это ложь", - заявлял он в одном из своих выступлений.

Ещё одной важной для Кирка темой была миграция и преступность.

Ситуацию с миграцией он обычно описывал не иначе как "вторжение", для борьбы с которой требуются "военные меры" - риторика, которую также использует в своих выступлениях Трамп и его окружение.

Именно неконтролируемую миграцию Кирк называл главной причиной расцвета преступности в США, при этом утверждал, что поражённые "левой повесткой" СМИ стараются скрывать реальное положение дел в этой сфере. Попутно Кирк затрагивал ещё более чувствительную тему: роль чёрных американцев в статистике преступлений. "СМИ не расскажут вам о случаях насильственных преступлений, совершенных чернокожими против белых", - говорил он в одном из выступлений, а в другом заявлял, что публичным лицам в США "не разрешено говорить о том, кто совершает преступления" и обвинял правоохранительную систему Штатов, что она отказывается наказывать преступников, если они принадлежат не к белой расе. К слову, именно в этом контексте он призывал "политизировать" и недавнее убийство темнокожим украинки в США (это было его последнее сообщение в сети накануне убийства).

С такими взглядами у Кирка было очень много врагов. Его обвиняли в расизме и гомофобии. Он был сильным раздражителем для американских левых.

А потому кого обвинят в его убийстве трамписты и правые политики в США было очевидно с самого начала. Очевидно, что убийство Кирка резко обострит противостояние между правыми и левыми в США, которое и до того было очень острым.

Тем более, что это убийство наложилось и на другие события, знаковые для правого лагеря - расстрел трансгендером детей в католической школе в Миннеаполисе, убийство темнокожим украинки в метро.

Все это повышает градус политического напряжения внутри США. Уже звучат оценки, что убийство Кирка - это "первый выстрел новой Гражданской войны". Впрочем, возможно, это, по крайней мере на данный момент, все ещё сильное преувеличение.

Но очевидно, что внимание Трампа (а значит и всей его администрации) последние события все более переключают на борьбу с политическими и идеологическими оппонентами внутри США. А это, безусловно, повлияет и на активность Белого дома во внешней политике. В частности, по войне в Украине, вовлекаться в которую Трамп и до того сильно не хотел.