В пятницу, 12 сентября, в Украине идет 1297-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

08:18 Польша с сегодняшнего дня приостановила движение через все пограничные пункты с Беларусью. Это связано с началом белорусско-российских учений "Запад-2025".

Для легковых автомобилей закрыт переход "Тересполь-Брест", для грузовиков — "Кукурики-Козловичи". Также остановлено движение на трех железнодорожных переходах, используемых для грузоперевозок.

Опубликовано видео с перекрытием одного из КПП.

08:13 В Приморске Ленинградской области после атаки беспилотников загорелись танкер и насосная станция.

По словам губернатора Дрозденко, открытое горение на судне и объекте было ликвидировано, угрозы разлива нефтепродуктов нет, пострадавших тоже нет.

08:07 В Сумах дрон ударил по промзоне. Там возник сильный пожар, есть повреждения сооружений и транспорта, сообщают местные власти.

07:50 Ночью на Россию была массированная атака БпЛА. СМИ сообщают, что более 30 дронов уничтожено над Ленинградской областью. По данным губернатора региона, дроны атаковали крупнейший российский нефтеналивной порт "Приморск" в области. На одном из судов возник пожар.

Атака БпЛА отражена в трех муниципалитетах Ростовской области. Поврежден частный дом и две машины, пострадавших нет.

Девять беспилотников были сбиты за ночь над территорией Московского региона.

Также были введены ограничения в аэропортах Иванова, Пскова, Ярославля и Петербурга, сообщили в Росавиации. "Аэрофлот" вынуждено пересматривает расписание рейсов из-за ограничений воздушного пространства в Ленинградской области.

