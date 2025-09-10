Анализируем итоги 1295-го дня войны в Украине.

"Герберы" прорвалсь в Польшу

Сегодня 19 российских беспилотников влетели в воздушное пространство Польшу, где 4 из них были сбиты силами НАТО, а остальные попадали в поля. Залетели дроны как из Украины, так и со стороны Беларуси. Также сообщается, что обнаружены обломки одной ракеты.

Польша уже заявила, что дроны были российские. Какие конкретно - не указывается, но на фото, которые публикуются, видны не ударные БПЛА, а дроны-обманки "Гербера".

Пока неизвестно, какие ещё модификации принимали участие в налёте - и были ли среди них ударные дроны. По крайней мере, следов от мощных взрывов, вызванных детонацией боевой части того же "Шахеда", пока никто не показал. Из тех последствий, которые попали на фото - дом с разрушенной крышей, что больше похоже на падение обломков от сбитого аппарата или поразившей его ракеты.

Россия уже официально опровергла, что ее дроны залетели в Польшу преднамеренно. И предложила Варшаве начать двухсторонние переговоры по поводу инцидента.

Каковы версии случившегося?

1. Украина, Польша и Евросоюз назвали это преднамеренными действиями России, а также агрессией и провокацией. Варшава вызвала российского посла, а также инициировала по этому вопросу консультации в рамках НАТО.

Генсек Альянса уже заявил, что блок выполнил свои обязательства по нейтрализации воздушной угрозы (дроны сбивались в том числе натовской авиацией). При этом он отказался четко назвать эти действия преднамеренными или случайными, а также ничего не говорил о том, будет ли дан военный ответ России.

К такому ответу не призывает, к слову, никто в мире - кроме Украины, которая уже предложила Западу начать сбивать российские цели над украинской территорией. Но пока такие планы натовские страны не высказывали.

Агентство Reuters со ссылкой на источники пишет, что НАТО не считает инцидент прямым нападением на территорию альянса. В похожих выражениях высказались и власти Литвы.

2. Другую версию назвала Беларусь, с чьей территории беспилотники также проникли в Польшу. По белорусским данным, имела место ошибка навигации, вызванная действиями РЭБ.

Минск заявил, что дроны были сбиты с курса радиопомехами как Украины, так и других стран, вследствие чего непреднамеренно нарушили польское воздушное пространство. Также они залетали в Беларусь, где были сбиты. Белорусы заявляют, что предупредили поляков о движении целей в сторону их границы

(что противоречит версии о "преднамеренности" налета). Польша это подтвердила.

Версию о том, что российские дроны залетели в Польшу случайно, отклонившись от маршрута под воздействием украинских систем РЭБ, продвигают и российские военные паблики. Но на самом деле установить какая из этих двух версий верна малореально. Технически возможно и то, и другое.

Правда, против версии по РЭБ приводят тот факт, что в Польшу залетело довольно большое количество беспилотников. Но, с другой стороны, сегодня по приграничным с Польшей областям западной Украины наносился массированный удар из десятков, а возможно и сотен, беспилотников (всего по Украине было запущено более 400, о чем мы еще расскажем ниже). Очевидно, что против них так или иначе применялись РЭБ. И, теоретически, два десятка дронов могли сбиться с маршрута и улететь в Польшу.

В поддержку версии почему РФ могла ударить преднамеренно, на Западе и в Украине чаще всего называются такие мотивы: попытка "прощупать" оборону Польши, провести разведку местности или же "замерить" реакцию Варшавы и НАТО на нарушение воздушного пространства. Впрочем, пока в большей степени ситуацию информационно используют противники РФ, а не Москва (которая в целом нейтрально комментирует тему и даже предложила Варшаве провести консультации) - что играет не в пользу версии о преднамеренном запуске дронов по Польше.

Какие будут последствия?

Уже очевидно, что ситуацию с атакой дронов западная "партия войны" наверняка постарается использовать для решения своей важнейшей на текущий момент задачи: вернуть президента США Дональда Трампа на тропу войны с РФ.

Напомним, по данным СМИ, во время встречи на Аляске Владимир Путин предложил Трампу компромиссный с точки зрения Кремля план завершения войны, по которому президент РФ корректирует свои территориальные требования и соглашается прекратить огонь в случае вывода украинских войск из всего Донбасса, снимая таким образом условие вывода ВСУ со всей территории Запорожской и Херсонской областей. Плюс к тому Путин согласился на некие гарантии безопасности для Украины.

Большинство источников указывают на то, что Трамп в целом одобрил этот план. Однако его уже отвергли президент Украины Владимир Зеленский и Европа.

И теперь, исходя из этой версии, Путин ждёт, что Трамп выполнит свою часть работы и жестко надавит на Киев и европейцев с целью побудить их принять согласованные на Аляске условия завершения войны.

Именно такой вариант развития событий украинская власть и ее европейские партнеры, а также американские "ястребы" видят сейчас для себя главной угрозой. А потому и пытаются его не допустить.

И сегодняшние заявления по поводу атаки дронов на Польшу работают именно в этом направлении, как и постоянные призывы к Трампу усилить санкции против РФ или поддержать идею отправки европейских войск в Украину после завершения войны. Их задача - побудить Трампа перейти к фронтальному противостоянию с РФ и обнулить его аляскинские договоренности с Путиным.

Впрочем, какой выбор сделает президент США (давление на Москву или на Киев), пока не очень понятно.

Потому что последствием "обнуления Аляски" может стать ещё более тесное сближение России с Китаем на антиамериканской основе. То, что это вполне реально, показал недавний саммит ШОС. Кроме того, педалирование темы атаки российских дронов на Польшу довольно опасно для самого НАТО, так как ставит вопрос об ответе на нее Альянса. А последний к прямому столкновению с РФ на данный момент не готов.

Сами США практически весь день ничего не комментировали. Лишь представитель Америки при НАТО сказал общую фразу, что "США будут защищать своих союзников", а Трамп будет говорить с президентом Польши.

К вечеру начал реагировать Трамп. "Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Приехали!", - написал он в своей соцсети. Тональность поста говорит о том, что президенту США не нравится произошедшее. Но более развернутых комментариев Трампа пока нет.

Столь замедленная реакция со стороны ключевой страны НАТО (авиация блока, напомним, сегодня впервые в истории сбивала российские цели над территорией страны-члена Альянса) может объясняться тем, что Белый дом понимает, что резкие действия сейчас могут заблокировать и без того тяжелый мирный процесс или даже привести к резкой эскалации в отношениях США и России с риском прямого военного столкновения между ними. Тем более, что, как писалось выше, преднамеренность атаки дронов по Польше под вопросом.

Но давление на Трампа, чтоб он занял максимально жесткую позицию против РФ, продолжается. В том числе и внутри Республиканской партии США.

Правда, нельзя исключать и эффекта "обратной тяги" - когда ситуация с дронами в Польше усилит призывы к заключению мира (в этом духе уже высказался Орбан) или же максимально дистанцироваться от войны в Украине, чтоб не ставить Европу перед угрозой начала мировой войны между НАТО и Россией, к которой могут привести инциденты наподобие залета беспилотников в Польшу.

Однако ключевой вопрос, повторимся, какую позицию по итогу относительно произошедшего займет Трамп. От этого и зависит дальнейший ход событий по войне в Украине.

Удар по Украине и ситуация на фронте

Залет на территорию Польши стал частью более масштабной ночной атаки по Украине. Использовались дроны и крылатые ракеты.

Ущерб оказался довольно значительным. Разрушениям подверглись предприятия и объекты инфраструктуры в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Луцкой областях. Также взрывы звучали во Львовской области.

Атаковали Украину этой ночью 415 дронов и 43 ракеты, было 37 прилетов, сообщают Воздушные силы ВСУ. Сбить удалось 386 дронов ("Шахеды" и другие) и 27 ракет. Зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БПЛА на 17 локациях.

Минобороны РФ заявило, что удары наносились по "предприятиям военно-промышленного комплекса в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов".

"На данных предприятиях украинского ВПК осуществлялось производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ, выпуск двигателей и электронных комплектующих к ним, а также беспилотных летательных аппаратов. На южной и юго-западной окраинах города Львов поражены цеха "Львовского бронетанкового завода", в которых осуществлялся ремонт и модернизация бронетанковой техники, а также "Львовского авиазавода "ЛДАРЗ", где производились беспилотные летательные аппараты большой дальности и выполнялся ремонт боевых самолетов ВСУ", - заявляет Минобороны РФ. Украина этого не подтверждала.

На фронте россияне продвигаются по ряду направлений, сообщает украинский военный с позывным "Мучной".

На Покровско-Добропольском направлении, по его словам, в районе Муравки противник пытается закрепиться, пехота движется с юга, а по северной части села активно работают дроны. В результате было принято решение перевести населенный пункт в серую зону.

О том, что россияне вошли в Муравку, пишет и военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке. По его словам, они разрушили ФАБами основную линию обороны западнее Новониколаевки, после чего смогли ее прорвать.

Муравка находится прямо у границы Днепропетровской области.

Двигаясь по этому флангу, россияне могут попытаться создать угрозу крупного охвата района Новопавловки, который с запада очерчен течением реки Соленая.

В Днепропетровской области основные бои сосредоточены в районе Сосновки. Село практически разрушено, но РФ продолжает попытки закрепиться. Севернее, вблизи Вороновского заповедника, замечены перемещения россиян, что может указывать на намерение расширить фронт. Серая зона постепенно растягивается в сторону Великомихайловки. Прямых ударов по самому населенному пункту стало меньше, однако это может говорить об активности диверсионных групп.

Особенно ожесточенные бои идут в лесном массиве неподалеку – там происходят ближние столкновения с использованием дронов, минометов и стрелкового оружия. Лес позволяет действовать скрытно, из-за чего столкновения становятся затяжными.

По словам "Мучного", в тылу остаются нерешенными вопросы по укреплению маршрутов снабжения и оборонных сооружений. Он также отметил, что жители постепенно покидают село Покровское Днепропетровской области, понимая, что фронт приближается. "Как только враг возьмет Орестополь или Великомихайловку, начнутся массированные удары по Покровскому", – сказал он.

"Возникает вопрос, действительно ли на местах работают люди, которые делают все, чтобы не проиграть эту битву", – добавил военнослужащий.

Под Покровском без особых изменений, пишут военные. А обозреватель Богдан Мирошников указывает, что россияне там активно ведут перегруппировку, которая еще не окончена.

Санкции против РФ под вопросом

В последнее время Трамп и его соратники активно призывают Европу ввести мощные заградительные пошлины против Китая с Индией - за покупку российских энергоносителей.

Так США отвечают на требования своих европейских союзников "наказать Россию" за войну в Украине, обложив ее вторичными санкциями. В ответ американцы предлагают Европе начать такое "наказание" с самих себя и подвергуть в первую очередь удару свои экономики.

Однако Евросоюз отказывается от такой перспективы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, европейские дипломаты отвергли инициативу введения пошлин против Индии с Китаем. Издание пишет, что ЕС не применяет торговые пошлины в качестве санкционного инструмента, а высокие тарифы нанесут вред европейским компаниям.

При этом Евросоюз может ввести санкции против некоторых зарубежных компаний, в том числе и китайских, которые помогают России. Но блок вряд ли предпримет шаги, которые ещё больше ограничат закупки нефти или газа из-за "политической чувствительности" этого вопроса в ЕС.

Если такой отказ со стороны Европы действительно имеет место, это даст Дональду Трампу повод отказаться от идеи вторичных санкций, возложив ответственность за это на европейцев, которые, по мнению трампистов, хотят воевать с Россией "руками США".

Напомним, что на днях сообщалось о визите представителей Европы в Америку для синхронизации санкционной политики. Но пока о каком-либо консенсусе не сообщалось. И санкционные угрозы Трампа против РФ звучат, отметим, все реже.

Более того, США, судя по всему, пытаются откатить назад ситуацию с теми же тарифами против Индии.

Трамп сегодня в своей соцсети назвал премьера Индии "очень хорошим другом" и заявил, что хочет провести с ним разговор.

"С нетерпением жду разговора со своим очень хорошим другом, премьер-министром Моди, в ближайшие недели. Уверен, что не возникнет никаких трудностей в достижении успешного заключения, выгодного для обеих наших Великих стран", - написал президент США. Он также добавил, что Индия и США продолжают переговоры по вопросу торговли.

Моди ответил ему в Х, что "наши команды работают над скорейшим завершением этих переговоров. Я также с нетерпением жду встречи с президентом Трампом". Он добавил, что "Индия и США — близкие друзья и естественные партнёры. Я уверен, что наши торговые переговоры откроют путь к раскрытию безграничного потенциала индийско-американского партнёрства".

Это довольно красноречивый обмен любезностями на фоне той размолвки, которая произошла между лидерами недавно - когда Моди даже не брал трубку на звонки Трампа. Напомним, что ранее США ослабили пошлины и против Китая, надеясь заключить сделку и с ним.

То есть, для США самоцель - не вторичные санкции против РФ, а выравнивание торговых дисбалансов с крупнейшими экономиками глобального Юга.

Что касается РФ, то вице-президент США Вэнс заявил, что Трамп не видит смысла в экономической изоляции России. По его словам, Белый дом в случае завершения войны в Украине открыт к экономическим сделкам с РФ.

Впрочем, как писалось выше, развитие ситуации вокруг залета российских дронов в воздушное пространство Польши используется и европейцами и "ястребами" в самом Вашингтоне, чтобы все ж таки побудить ужесточить позицию в отношении РФ. И удастся ли это - увидим, возможно, уже в ближайшие дни или недели.

Почему уезжают парни из Украины и задержания на границах

Украинские студенты массово берут академический отпуск, чтобы покинуть страну.

Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко.

По его словам, эта тенденция появилась после того, как правительство разрешило выезд за пределы Украины мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

"Решению правительства всего 12 дней, поэтому говорить о какой-то массовой проблеме пока не приходится. Но тенденция, на мой взгляд, не очень хорошая. Студенты хотят оформить академический отпуск или перейти на онлайн-обучение для того, чтобы уехать. Это информация от ректора одного из университетов", – отметил Мирошниченко.

Отметим, что официальной статистики о том, сколько молодых мужчин возрастом 18-22 лет уехали из Украины после того, как им дали такую возможность, нет. Пограничная служба заявила, что подобный учёт не ведётся.

Однако поступает уже немало свидетельств, что выезжают многие.

Так, издание NV пишет, что первого же дня обнародования постановления Кабинета министров с разрешением покидать Украину молодежи мужского пола в возрасте 18-22 лет стал массово увольняться персонал этой категории. Особенно сильно утечку кадров ощутили это в сфере обслуживания, где традиционно работает много молодежи.

Так, совладелец львовской ресторанной группы FAMI Валерий Созановский констатировал, что компания теряет официантов, поваров и барист.

"У нас уже уволились 12 человек со дня, когда разрешили выезд за границу еще и парням 18−22 лет", - сказал он.

В "Новой почте" за 10 дней уволились сразу 170 молодых человек. А из ресторанов компании !FEST ушли 20% от общего количества молодых мужчин.

"Страна" поговорила с молодыми людьми и выяснила, какие мотивы у тех, кто покидает Украину.

Сейчас прежде всего выезжают те, кто и раньше планировал выехать и искал для этого пути всеми правдами и неправдами. А также те, кому есть куда ехать – к родителям, братьям/сёстрам, родственникам. Или есть уже понимание, где и кем работать.

Но ещё больше тех, кто готовятся уезжать в ближайшее время.

Главный мотив этих людей – опасения, что в ближайшее время "окно" через границу закроется, а мобилизационный возраст снизят. Многократные заверения властей этого не делать вызывают доверие не у всех. В молодёжной среде распространено мнение, что если война продолжится, кордоны вновь закроют для всех, а отправлять в армию начнут с 18 лет.

Поэтому молодые украинцы и пытаются воспользоваться возможностью.

Но есть и те, кто уезжать не намерен. Их мотивы – стремление закончить учёбу в высшем учебном заведении или же наличие хорошей работы с бронью в Украине. Также есть и те, кто принял для себя решение идти служить в армию, если придёт повестка. Кроме того, для некоторых лиц ограничителем является отсутствие денег на переезд за границу и проживание там. Впрочем, в последней категории немало таких, кто готов выехать из Украины, как только появится финансовая возможность или понимание, к кому ехать и чем там заниматься.

Тем временем, тех парней, кто в Украину возвращается на границе может ждать неприятный сюрприз.

Мужчин, находящихся в розыске ТЦК, сразу после их возвращения в Украину прямо на кордоне задерживают и отправляют в военкомат.

"Я уехал в отпуск в конце августа, пересёк границу в сторону аэропорта Кишинёва. 28-го меня объявили в розыск. По возвращении на родину пограничники вызвали полицию, которая отвезла меня в ближайший ТЦК для прохождения ВВК", – рассказал в Фейсбуке предприниматель Андрей Хорсев.

При этом у него была бронь, но его все равно объявили в розыск, а из ТЦК отпустили только через два дня.

Видео с таким же случаем опубликовал в соцсети TikTok ещё один украинец.

По его словам, сразу после пересечения границы через погранпункт "Краковец" мужчин хватают пограничники, вызывают ТЦК и полицию, после чего те отвозят пойманных в распределитель.

При этом, как рассказал автор видео, ему предложили избежать такой "процедуры", заплатив 800 долларов.

Позже в комментариях он пояснил, что находился в розыске в ТЦК.

"Сегодня отпустили, узнав, что имею отношение к В/ч. Но ночь в подвале на голой сетке. Плюс немного помяли. Не такое ожидаешь, возвращаясь домой", - написал парень.