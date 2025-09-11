Вчера ночью во время налета беспилотников на Польшу дешевые российские дроны сбивали ракетами стоимостью 400 тысяч евро каждая. При этом точно удалось сбить три БпЛА из 25, четвертый, возможно, упал сам.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Дроны сбивали два истребителя F-35, вооруженных ракетами AIM-9 Sidewinder. Цена дрона составляет несколько тысяч евро, то есть она в сотни раз меньше, чем стоимость потраченных на них ракет.

"В долгосрочной перспективе использование F-35 против беспилотников не имеет военного смысла", - заявил изданию высокопоставленный офицер НАТО.

Поэтому Североатлантический альянс уже рассматривает другие варианты противодействия дронам.

Bild пишет, что у Германии на данный момент нет достаточных ресурсов для эффективной борьбы с беспилотниками, летающими на малых высотах.

Ранее польские СМИ передавали, что к вечеру 10 сентября в Польше нашли обломки 12 беспилотников.

