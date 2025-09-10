Польский президент Кароль Навроцкий поговорил с президентом США Дональдом Трампом о российских БПЛА, залетевших на территорию Польши.

О разговоре с американским лидером Навроцкий сообщил на своей странцие в Фейсбуке.

"Только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом о многочисленных нарушениях воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, которые произошли сегодня вечером. Эта беседа входит в серию консультаций, которые я провожу с нашими союзниками. Сегодняшние переговоры подтвердили единство Альянса", – пишет Навроцкий.

Трамп разговор с Навроцким не комментировал.

Напомним, президент США оценил залет российских БПЛА в Польшу у себя в соцсети.

Война в Украине продолжается 1295-й день. Последние новости с ключевыми событиями 10 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным обозревателя Deep State, армия РФ почти перекрыла пути снабжения ВСУ в Серебрянском лесничестве в районе деревни Дроновки. Также противник, пытаясь полностью вытеснить украинские войска из этого леса, уже закрепляется между сёлами Григоровкой и Серебрянкой.

