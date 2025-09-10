Глава словацкого МИД Юрай Бланар выразил надежду, что дроны, залетевшие в Польшу, предназначались для Украины.

Слова дипломата передаёт государственное информационное агентство Словакии TASR.

"Я хочу верить, что беспилотники, проникшие на территорию Польши, были беспилотниками, которые направлялись туда не для нападения на Польшу, а должны были оказаться на территории Украины", – заявил Бланар.

Ранее "Страна" анализировала, как изменят войну в Украине российские БпЛА, обнаруженные в Польше.

Война в Украине продолжается 1295-й день. Последние новости с ключевыми событиями 10 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным обозревателя Deep State, армия РФ почти перекрыла пути снабжения ВСУ в Серебрянском лесничестве в районе деревни Дроновки. Также противник, пытаясь полностью вытеснить украинские войска из этого леса, уже закрепляется между сёлами Григоровкой и Серебрянкой.

