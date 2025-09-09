Анализируем итоги 1294-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ почти перекрыла пути снабжения ВСУ в Серебрянское лесничество в районе Дроновки, сообщает украинский военный паблик Deep State. Также россияне, пытаясь полностью вытеснить ВСУ из этого леса, уже закрепляются между Григоровкой и Серебрянкой. Их сдерживает болотистая местность, но армия РФ применяет тяжелую технику.

Периодически россияне уже появляются в районе дороги Ямполь-Заречное, что создает угрозу боестолкновений в тылу ВСУ, где этого не ожидают, а также усложняет логистику.

Украинский боец с позывным "Мучной", говоря о Заречном, которое, по данным Генштаба ВСУ, недавно освободили, говорит, что там "не все так однозначно". "Полной зачистки может ещё не быть, отдельные позиции остаются спорными, и враг пытается цепляться за населённый пункт", - пишет он.

О значении Серебрянского направления мы писали здесь. Атакуя на северо-востоке Донецкой области, россияне выполняют свой план по "дроновой блокаде" Славянско-Краматорской агломерации. Причем они могут захватить ее "в ближайшем будущем", пишет военнослужащий "Азова" и бывший депутат Киеврады Александр Аронец.

Он указывает, что российские fpv-дроны начали поражать цели на расстоянии 40-50 км от линии фронта.

"После нескольких дней поражений гражданских автомобилей на трассе Изюм–Славянск, можно было относительно безопасно добраться из Изюма в Славянск или из Днепра в Славянск (Краматорск) через Барвенково. Вчера враг поразил FPV-дроном автомобиль на трассе Барвенково–Славянск, на расстоянии примерно 40–50 км от линии боевого соприкосновения. (Похоже, что дроны-"матки" сбрасывают FPV в глубоком тылу.) Другие более южные трассы уже раньше простреливались", - пишет Аронец.

По его мнению, "перерезание логистики в Краматорскую агломерацию – это уже даже не половина пути к полной оккупации Донбасса".

"Сетки на трассах – это то, что должно было быть на вчера. Есть и другие необходимые шаги, о которых писали собратья. Но реагировать нужно уже. Иначе оккупация Краматорска, Славянская, Дружковки и Константиновки – это вопрос ближайшего будущего", – добавил он.

Аналогичную информацию сообщил и военнослужащий Станислав Бунятов.

"Враг уже готовится к масштабному наступлению на Донбассе, и первое, с чего начал, – очередное прощупывание направлений и поиск возможности тотального контроля логистических путей в Славянске и Краматорске. Огневое давление на эти дороги – довольно трудная задача, ведь они расположены относительно далеко от фронта, тем не менее, болезненный для нас результат имеют", – написал он.

Как россияне собираются захватывать Славянско-Краматорскую агломерацию, мы анализировали здесь.

Удар по Яровой и вопросы по Кабмину

Вчера вечером ВСУ массированно обстреляли Донецк и соседнюю с ним Макеевку. Применялись дроны и крылатые ракеты - по утверждениям местных "властей", это были ракеты Storm Shadow.

После ударов пострадали дома и гражданские строения, есть погибшие. Один из ударов был в районе военного завода "Топаз", но поражен ли он - неизвестно. Украина удара еще не комментировала.

Сегодня днем стало известно об ударе по селу Яровая под Лиманом на подконтрольной Украине территории в Донецкой области. Там после прилета КАБа погибли 23 человека. Зеленский сообщил, что это были мирные жители, которые собрались для получения пенсии. Также ранена сотрудница мобильного отделения почты, которая привезла деньги.

Отметим, что Яровая находится в четырех километрах от линии фронта, что при нынешних средствах поражения считается фактически "килл-зоной".

Каким образом допустили, что десятки гражданских фактически на линии фронта собираются в одном месте, становясь мишенью - официальных комментариев по этому поводу не было. "Укрпошта", впрочем, заявила, что уже работает над изменением алгоритма выплат в прифронтовой зоне.

Россия удара по Яровой пока не комментировала.

В Украине продолжают обсуждать обстрел Кабмина в ночь на 7 сентября. Вчера власти официально заявили, что это была ракета "Искандер", которая не сдетонировала, а горело вытекшее из нее топливо.

К слову, версию об "Искандере" украинские власти озвучили более, чем через сутки после удара по Кабмину. До этого мэр Кличко заявлял об упавшем на здание беспилотнике.

Бывший советник Банковой Арестович на одном из вчерашних эфиров усомнился в версии удара "Искандера" по Кабмину. "При всём уважении к зданию Кабмина, которое строили в конце 30-х, и метровым стенам, "Искандер", даже не разорвавшийся, развалил бы побольше", - заявил он.

Кабмин, по мнению Арестовича - это "ксерокс" для решений, которые принимаются на Банковой или в Раде, поэтому выбор такой цели россиянами непонятен. "Нам показали декорацию. На ней написано: "давайте их накажем, они по нам, гады, сволочи, по Кабмину…"", - сказал бывший советник.

Он также сравнил это с ударом дрона по Чернобыльской АЭС в феврале.

"Мне пока это напоминает атаку коварного конечно же российского беспилотника по четвёртому блоку Чернобыльской АЭС во время Мюнхенской конференции", - сказал Арестович. По его словам, тогда на эту атаку в кулуарах конференции "никто не отреагировал, а некоторые даже громко смеялись".

"Никто не поверил, всплеска не было. Может, из этого (удара по Кабмину - Ред.) тоже пытались сделать какой-то всплеск. Но никто не возбудился", - добавил он.

Также пока не было опубликовано видео непосредственно прилета ракеты по зданию правительства. На ролике, который вчера опубликовала госплатформа United24, видна вспышка и задымление Кабмина, а также летящая в это время в другую сторону ракета.

Почему Кулеба покинул Украину

Вчера произошла определенного рода сенсация - экс-глава МИД Дмитрий Кулеба "как вор ночью" уехал из Украины и сейчас находится в польском Кракове. Об этом сообщила итальянская газета Corierre dela Sera.

"Я никогда не думал, что окажусь в положении, когда придется бежать из своей страны, как вор ночью", - цитирует издание Дмитрия Кулебу.

"Формальным поводом для выезда стала его ожидаемая через несколько дней конференция в Южной Корее. Но поспешность и суета объясняются тем, что правительство Владимира Зеленского только что обнародовало указ, запрещающий поездки за границу бывшим дипломатам, таким как он", - говорится в статье.

Издание пишет, что Кулеба "узнал об указе вовремя и сумел выехать всего за несколько часов до его вступления в силу".

"Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы ездили за границу и говорили вещи, которые, по их мнению, могут противоречить линии правительства. Я подсчитал, что под это постановление подпадает около двух десятков человек. Я не считаю себя параноиком, но точно знаю, что этот указ направлен на то, чтобы заблокировать меня и ещё нескольких", - рассказал Кулеба.

Он заявил, что ему необходимо регулярно выезжать из страны.

"Моя зарплата зависит от заграницы. И вообще я в целом склонен защищать наше правительство. Но в определённых кругах в коридорах власти всё ещё господствует старая советская ментальность: если ты выезжаешь за границу как свободный гражданин, то автоматически становишься агентом, строящим заговор против государства", - сказал Кулеба.

Он считает, что ему пытались закрыть выезд из-за критики действий власти против НАБУ и САП.

"Они нацелились на меня, потому что я публично осудил стремление Зеленского закрыть эти две комиссии. И это серьёзная проблема. Гражданское общество сознательно решило ограничить критику, чтобы содействовать единству ради военных успехов. Но теперь Зеленский не имеет права пользоваться этим, чтобы заглушить любой голос, отличный от его собственного", - заявил Кулеба.

Позже в пресс-службе Кулебы сообщили изданию Hromadske, что цитаты экс-министра были "не совсем корректно интерпретированы". По их словам, он отправился в Польшу перед запланированной поездкой на конференцию в Южную Корею и вернется 20 сентября. В то же время лично бывший министр своего отъезда пока не комментировал - несмотря на масштаб скандала, его обычно часто обновляющийся Facebook "молчит" уже три дня.

Отметим, что сегодня Кабмин действительно ввел ограничения для бывших дипломатов - он запретил экс-послам выезжать за границу.

Постановление 1089 предусматривает, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения норма о праве на пересечение границы не распространяется на лиц, имеющих дипломатический ранг чрезвычайный и полномочный посол и прекративших дипломатическую службу.

При этом Кулеба в ранге посла не состоял - то есть, его запрет на выезд фактически не коснулся. Но, видимо, бывший министр, получив информацию о готовящемся решении, решил не рисковать и покинуть страну заблаговременно.

Что, конечно, крайне показательно с точки зрения той роли, которую Кулеба играл в украинской политике в последние годы. Он безоговорочно поддерживал все инициативы по мобилизации, закрытию границ для украинцев да и в целом полностью разделял "патриотическую" риторику властей, продвигая ее на мировой арене.

В частности, он еще весной 2024 года заявлял, что возврат укранских мужчин, уехавших за границу от мобилизации - это "вопрос справедливости". Так он пояснял, почему МИД приостанавливает оказание консульских услуг военнообязанным мужчинам, уехавшим за рубеж.

"Я думаю, что это справедливо для украинских мужчин, которые остались в Украине, которые работают в украинской экономике и воюют в украинской армии. Я думаю, что по отношению к ним будет справедливо, если мужчины из-за границы вернутся в Украину и встанут плечом к плечу с ними на защиту своей страны – страны, которая дала им все", – говорил тогда Кулеба.

Это лишний раз ставит вопрос о том, насколько сами украинские элиты разделяют идеологию "все должны воевать с РФ", которую предлагают населению.

Что же до Кулебы, то это, пожалуй, наиболее высокопоставленный экс-чиновник Зеленского, который, вероятно, ударился в бега. И в случае открытого конфликта с президентом бывший министр может серьезно навредить президенту - обладая множеством эксклюзивной информации. Но пока Кулеба хранит молчание - из чего следует, что конфликт, вероятно, пытаются как-то урегулировать. Здесь показательно, что нет особого "мочилова" по поводу выезда экс-министра и в пропрезидентской медийной сетке.

Зеленский против буферной зоны

Владимир Зеленский дал интервью ABC News, в котором в очередной раз отбросил обсуждаемые сейчас параметры возможного мирного соглашения.

Он заявил, что РФ не возьмет Донбасс до конца года - якобы такой срок Путин озвучил Уиткоффу, по информации Зеленского.

Президент добавил, что гипотетически Россия могла бы захватить неподконтрольную ей часть Донбасса за несколько лет и ценой жизни миллиона человек. "А если быстрее, то просто больше людей, не миллион человек, а два, три миллиона трупов. Вот это цена этого", - добавил Зеленский.

Так он ответил на вопрос, согласится ли Киев на вывод войск из Донецкой области в рамках мирного соглашения. Напомним, что, по многим данным, с этим пунктом согласился Трамп - но против него выступают Киев и Европа, которые хотят заморозки войны по линии фронта.

Также Зеленский уже второй раз высказался против идеи буферной зоны между войсками Украины и РФ. Он назвал такую идею "большой ошибкой".

"У нас уже есть буферная зона. Я пытался объяснить это. У нас есть линии дронов, зона смерти от 10 до 20 километров. Разные места, разные точки между нами. Так что любой танк, или бронемашина, или мотоцикл, или что-нибудь подъезжающее сюда в десятикилометровую зону — все сжигается, все уничтожается дронами", - заявил президент.

Напомним, что идея буферной зоны изначально публиковалась в западных СМИ как выдержка из планов "коалиции желающих". В публикациях предполагалось, что в эту зону могут ввести миротворцев из незападных и не-натовских государств, которые дружественны и Киеву, и Москве. Далее, согласно схеме, будут стоять ВСУ, а за их спиной, в глубоком тылу - войска "коалиции".

Такой план частично подтвердил вчера и премьер Венгрии Орбан. Он говорил, что гарантии безопасности Запада будут означать "раздел" Украины на три зоны:

- подконтрольную РФ;

- "демилитаризованную" - по его словам, сейчас идут дискуссии о ее размере - 40-200 км;

- западная зона, "контуры которой мы еще точно не знаем".

Сама "коалиция" таких планов пока не озвучивала - хотя Зеленский своими негативными комментариями о буферной зоне фактически подтвердил, что примерно такой план западные союзники сейчас и рассматривают.

При этом аргументация Зеленского против буферной зоны вызывает вопросы. Да, дроны сейчас летают настолько далеко, что разведение противоборствующих сил может не уберечь их от огневого контакта. В то же время именно для того и предлагается ввести в "буфер" миротворцев - в этом случае провокация любой из сторон будет чревата эскалацией уже не только с Украиной или РФ, а с государством, направившим войска в зону разведения.

То есть, это резко усложняет для любой из сторон возможность возобновить войну, если для этого сложатся "удобные" обстоятельства или потребуется ради каких-то политических целей (например, вновь объявить военное положение, чтобы отменить выборы).

Впрочем, даже без буферной зоны сделка по гарантиям пока что находится в крайне зачаточном состоянии - поскольку Путин уже заявил, что западные войска в Украине станут "законной целью" РФ. Даже на Западе ряд обозревателей считают, что после этого тема с "коалицией желающих" изначально провальна.

Так, журналист The Telegraph Оуэн Мэтьюз пишет, что обещания Макрона отправить солдат в Украину — "пустое проявление солидарности, которого Путин никогда не допустит". "Европа обманывает Украину. Никакие войска ей на помощь не придут", - пишет обозреватель.

По мнению Мэтьюза, план Европы по отправке войск нежизнеспособен, потому что его никто не обсуждал с Россией.

"Лидеры Европы отказываются разговаривать с Кремлём с самого начала полномасштабного вторжения России — что, возможно, объясняет, почему они, похоже, не услышали многократно повторяемое Путиным категорическое возражение против идеи военного присутствия НАТО в Украине. На самом деле совершенно ясно: главным среди оправданий Путина для вторжения было стремление воспрепятствовать западному дрейфу Украины и разорвать её связь с НАТО. Это делает план Макрона по размещению европейских солдат не решением, а частью проблемы. Путин никогда не согласится на миротворцев НАТО, так зачем европейцы вообще об этом говорят?", - задается вопросом журналист.

Он полагает, что имеет место "очередное пустое проявление "солидарности" с Владимиром Зеленским". И напоминает, всю войну западные страны помогали Украине по принципу "слишком поздно и слишком мало". "Запад хотел помочь Украине воевать с Россией, не вмешиваясь напрямую", - объясняет это Мэтьюз.

"Жестокое вторжение Путина и его продолжающиеся атаки на украинских мирных жителей продолжают возмущать западных избирателей. Но в равной мере никто не хочет участвовать в ядерной войне из-за Донбасса", - пишет журналист. "Та же логика относится и к безумной идее европейских миротворцев", - добавил он.

Также он указывает, что на прошедшей встрече "коалиции желающих" исчезли любые упоминания о членстве Украины в НАТО.

"Одно из ключевых требований Кремля выполнено. А если расшифровать итоговое резюме Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях безопасности, сосредоточенных на превращении Украины в "стального дикобраза", это означает, что, когда дело дойдёт до противостояния будущей агрессии России, Киев будет предоставлен сам себе — а его союзники останутся на безопасной дистанции", - прогнозирует журналист.

Помимо Донбасса и гарантий, Киев публично отказывается и от аспекта гуманитарных требований РФ - по защите русского языка, а также по поводу отказа от запрета УПЦ.

Сегодня постпред США при НАТО Уитакер не исключил, что мирная сделка может включать защиту "приходов РПЦ" и русскоговорящего населения.

В то же время украинские госорганы на прошлой неделе подала в суд с целью запрета Украинской православной церкви. И решение может быть уже в течение ближайших месяцев. Как мы уже писали, по одной из версий, вопрос форсируют, чтоб успеть до момента заключения возможных мирных соглашений, чтоб поставить перед фактом, что УПЦ уже запрещена.