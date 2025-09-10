Сегодня 19 российских беспилотников влетели в воздушное пространство Польши, где четыре из них были сбиты силами НАТО, а остальные упали в полях.

Дроны залетали как из Украины, так и со стороны Беларуси. Также сообщается, что обнаружены обломки одной ракеты.

Польша уже заявила, что дроны были российскими. Какие конкретно, не указывается, но на опубликованных фотографиях видны не ударные БпЛА, а дроны-обманки "Гербера".

Пока неизвестно, какие ещё модификации принимали участие в налёте и были ли среди них ударные дроны. По крайней мере, следов от мощных взрывов, вызванных детонацией боевой части БпЛА типа "Герань", пока никто не показал. Опубликовано лишь фото дома с разрушенной крышей, что больше похоже на последствия падения обломков от сбитого аппарата или поразившей его ракеты.

Россия уже официально опровергла, что ее дроны залетели в Польшу преднамеренно.

Каковы версии случившегося? Пока их две.

1. Украина, Польша и Евросоюз назвали инцидент преднамеренными действиями России, агрессией и провокацией. Варшава вызвала российского посла, а также инициировала консультации в рамках НАТО.

Генсек Альянса уже заявил, что блок выполнил свои обязательства по нейтрализации воздушной угрозы (дроны сбивала в том числе натовская авиация). При этом он отказался оценивать действия россиян как преднамеренные либо случайные и ничего не говорил о том, будут ли России давать военный ответ.

К слову, к такому ответу не призывает никто в мире кроме Украины, которая уже предложила Западу начать сбивать российские цели над украинской территорией. Но пока подобные планы натовские страны не упоминали.

Агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что в НАТО не считают инцидент прямым нападением на территорию Альянса. В похожих выражениях высказались и власти Литвы.

2. Другую версию представила Беларусь, с чьей территории беспилотники тоже проникли в Польшу. По белорусским данным, дроны полетели на запад из-за ошибки навигации, вызванной действиями РЭБ.

Минск заявил, что дроны были сбиты с курса радиопомехами как Украины, так и других стран, вследствие чего непреднамеренно нарушили польское воздушное пространство. Также они залетели в Беларусь, где были сбиты. В белорусском Генштабе рассказали, что предупредили поляков о движении целей в сторону их границы, что противоречит версии о преднамеренности налета. Польша этого не опровергала.

Версию о том, что российские БпЛА залетели в Польшу случайно, отклонившись от маршрута под воздействием украинских систем РЭБ, продвигают и российские военные телеграм-каналы.

На самом деле установить, какая из этих двух версий верна, малореально. Технически возможно и то и другое.

Против версии с РЭБ свидетельствует то, что в Польшу залетело довольно большое количество беспилотников. С другой стороны, сегодня по приграничным с Польшей областям западной Украины наносился массированный удар из десятков, а возможно и сотен беспилотников. Всего по Украине было запущено более 400 дронов. Очевидно, что против них так или иначе применялись средства РЭБ и теоретически два десятка БпЛА могли сбиться с маршрута и улететь в Польшу.

В поддержку версии, почему Россия могла ударить преднамеренно, на Западе и в Украине чаще всего называют такие мотивы: попытка прощупать оборону Польши, провести разведку местности или же замерить реакцию Варшавы и НАТО на нарушение воздушного пространства, чтобы в будущем готовить атаки уже ударными средствами с целью запугать Европу и принудить ее надавить на Украину для принятия российских условий мира. Впрочем, пока в большей степени ситуацию информационно используют противники РФ, а не Москва, что играет не в пользу версии о преднамеренном запуске дронов по Польше. Но об этом ниже.

Какие будут последствия?

Мы сегодня уже писали, что историю с дронами на Западе активно продвигают силы, которые стремятся вернуть Дональда Трампа на тропу войны с Россией, а также не допустить, чтобы он начал давить на Владимира Зеленского и принудить его принять условия Владимира Путина, включая вывод ВСУ из Донецкой области, с которыми, по данным СМИ, президент США в целом согласился на Аляске.

При этом США пока не комментировали события, хотя с ночи прошло уже немало времени. Лишь их представитель в НАТО написал в Х общую фразу, что "США будут защищать своих союзников".

Столь замедленная реакция со стороны ключевой страны НАТО (напомним, авиация блока сегодня впервые в истории сбивала российские цели над территорией страны - члена Альянса) может объясняться тем, что Белый дом понимает: резкие действия сейчас могут заблокировать и без того тяжелый мирный процесс. Тем более что преднамеренность атаки дронов на Польшу под вопросом.

Но давление на Трампа, чтобы он занял максимально жесткую позицию против РФ, продолжается. В том числе и внутри Республиканской партии США.

Правда, нельзя исключать и эффекта обратной тяги, когда ситуация с БпЛА в Польше усилит призывы к заключению мира (в этом духе уже высказался Виктор Орбан) или заставит партнеров максимально дистанцироваться от войны в Украине, чтобы не ставить Европу перед угрозой начала мировой войны между НАТО и Россией, к которой могут привести инциденты наподобие польского.

Однако ключевой вопрос, повторимся, какую позицию относительно произошедшего в итоге займет Трамп. От этого зависит дальнейший ход событий войны в Украине.