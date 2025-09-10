Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас заявила, что российские беспилотники были специально запущены в Польшу, а не случайно залетели во время атаки на Украину.

Об этом дипломат написала в Х.

"Вчера вечером в Польше мы стали свидетелями самого серьёзного нарушения Россией европейского воздушного пространства с начала войны, и есть основания полагать, что это было преднамеренное, а не случайное нарушение. Война России обостряется, а не заканчивается. Мы должны увеличить цену для Москвы, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы", - сказано в публикации Каллас.

С новым заявлением по поводу инцидента выступил и польский премьер-министр Дональд Туск, назвав его провокацией.

"Это первый случай уничтожения российских беспилотников над территорией страны НАТО. Все наши союзники относятся к ситуации очень серьёзно. Мы не зафиксировали никаких потерь. Поиски обломков сбитых беспилотников продолжаются. Процедуры были отработаны, процесс принятия решений был безупречным, и угроза была устранена благодаря решительным действиям командиров, солдат, пилотов и даже союзников. Скорее всего, мы имеем дело с масштабной провокацией. Мы консультируемся с нашими союзниками", — передает польское издание Onet слова премьера.

На события в Польше отреагировали и в США: конгрессмен-республиканец Джо Уилсон призвал главу Белого дома Дональда Трампа ввести санкции против России. Он написал в Х, что Польшу атаковали "Шахеды", хотя сама Варшава модели беспилотников или страны их происхождения не называла.

"Россия атакует союзника по НАТО, Польшу, с помощью иранских беспилотников "Шахед" менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента Навроцкого в Белом доме. Это акт войны", - считает Уилсон.

"Я призываю президента Трампа ответить обязательными санкциями, которые разорят российскую военную машину и снабдят Украину оружием, способным нанести удар по России", - написал конгрессмен.

По его словам, Кремль "напрямую испытывает нашу решимость на территории НАТО".

Однако источник агентства Reuters в Североатлантическом альянсе заявил, что в НАТО не считают залет дронов в Польшу нападением, хотя эксперты блока предварительно установили, что это было не случайное отклонение от курса, а преднамеренное вторжение. В НАТО оценивают численность беспилотников от 6 до 10.

Источник Reuters утверждает, что системы ПВО НАТО Patriot не были задействованы в отражении атаки, но радары поймали БпЛА.

Вскоре после публикации агентства последовала официальная реакция НАТО на инцидент в Польше.

"Ночью многочисленные беспилотники вошли в воздушное пространство Польши и были встречены польской и натовской ПВО. Генеральный секретарь поддерживает связь с польским руководством, НАТО проводит тесные консультации с Польшей", - заявила представительница Альянса в Х.

Тем временем стало известно, что один залетевший в Польшу беспилотник ударил по частному дому в Люблинском воеводстве, о чем сообщает Polsatnews со ссылкой на местную полицию. При этом люди не пострадали. Кроме дома оказался поврежден автомобиль.

В сети также появилось первое фото, как утверждается, залетевшего в Польшу дрона. Он упал в польской деревне Мнишкув, что в центре страны.

Беспилотник напоминает российский дрон "Гербера". Такой тип БпЛА чаще всего используют как обманку, чтобы перегружать систему ПВО.

