Министерство обороны РФ заявляет, что удары по Польше не планировались.

Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

"Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БпЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши", - отметили в министерстве.

В публикации перечисляются цели в Украине, по которым наносились удары сегодня ночью: предприятия военно-промышленного комплекса в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове.

"На данных предприятиях украинского ВПК осуществлялись производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ, выпуск двигателей и электронных комплектующих к ним, а также беспилотных летательных аппаратов. На южной и юго-западной окраинах города Львов поражены цеха Львовского бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт и модернизация бронетанковой техники, а также авиазавода ЛДАРЗ, где производились беспилотные летательные аппараты большой дальности и выполнялся ремонт боевых самолетов ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.

Украина таких ударов не подтверждала.

Ранее Беларусь сообщила, что на ее территорию тоже залетали дроны, сбитые с курса средствами РЭБ.

