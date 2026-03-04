Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опубликовал фото двух освобождённых президентом РФ Владимиром Путиным украинских военнопленных с венгерским гражданством.

Соответствующее сообщение появилось на странице главы МИД Венгрии в соцсети X.

"Двое венгерских военнопленных из Закарпатья были освобождены после наших переговоров в Москве с президентом Путиным. Сообщается, что оба мужчины имеют как украинское, так и венгерское гражданство и были насильно призваны в армию перед отправкой на фронт", - написал Сийярто.

Судя по фото, освобожденные украинские военнопленные уже в самолёте вместе с венгерским министром.

Тем временем МИД Украины назвал их освобождение "цинизмом" и вызвал венгерского посла для объяснений.

"Не может не поражать цинизм, когда вопрос освобождения людей делают частью политического пиара перед выборами в Венгрии и разменной монетой в отношениях с Кремлем. Очевидно, что ни Путин, ни нынешнее руководство в Будапеште границ в цинизме не знает", - говорится в заявлении МИД для прессы.

Ранее Орбан написал Зеленскому открытое письмо, обвинив его во втягивании Венгрии в войну.

А накануне Орбан призвал Еврокомиссию заставить Украину поставлять его стране российскую нефть.