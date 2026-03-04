Анализируем итоги 1470-го дня войны в Украине и пятого дня войны с Ираном.

Война в Иране. День пятый

Сегодня на иранском фронте активизировались морские бои.

США заявили, что потопили у берегов Шри-Ланки торпедой иранский фрегат, погибли десятки моряков. Тегеран же заявил, что атаковал в Индийском океане американский эсминец.

Также Иран осуществляет блокаду Ормузского пролива и топит танкеры, что вызывает подорожание топлива по всему миру (к этому вопросу мы еще вернемся ниже).

Продолжается и воздушная война. Как минимум семь американских объектов спутниковой связи были поражены Ираном на территории пяти стран Ближнего Востока, сообщает The New York Times, анализируя спутниковые снимки и видеозаписи.

Сам Иран заявил об уничтожении радара раннего предупреждения AN/FPS-132 Block 5 в Катаре. Это радар стратегического значения стоимость более миллиарда долларов. Министерство обороны Катара заявило, что РЛС AN/FPS-132 действительно была целью одного из иранских ударов, однако результаты этой атаки ведомство не комментировало. В сети публикуются снимки, как утверждается, радара, на которых можно рассмотреть следы повреждений.

Также сегодня иранские ракеты достигли Турции, одну из них сбили на подлете к южным границам Турции со стороны Сирии. В турецком минобороны заявили, что "оставляют за собой право на ответ на враждебные действия".

США с Израилем продолжают наносить масштабные удары по Ирану - в основном, по столице. При этом командование Штатов заявляет, что планирует расширить географию ударов.

В Пентагоне сегодня заявили, что интенсивность иранских атак снижается. Американские военные считают, что возможности Тегерана к сопротивлению постепенно ослабевают, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн.

Он сообщил, что количество запусков иранских баллистических ракет снизилось на 86% по сравнению с первым днем боев, а за последние сутки показатель упал ещё на 23%. По его словам, запуски дронов-камикадзе сократились на 73% относительно первых дней конфликта. Кейн также заявил, что США уничтожили более 20 иранских кораблей и намерены продолжать удары, нанося их на всю глубину территории Ирана.

Тегеран этого не подтверждал, а в пабликах продолжает появляться много видео иранских ударов.

Также западные СМИ активно пишут о том, что Вашингтон планирует начать наземные действия против Ирана руками курдов из Ирака. Отметим, что о такой перспективе еще позавчера писала "Страна", анализируя угрозу Трампа начать наземную операцию против Ирана.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что ЦРУ работает над вооружением курдских сил, чтобы спровоцировать восстание в Иране.

По данным телеканала, администрация президента США вела переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки. Иранские курдские вооруженные формирования насчитывают "тысячи бойцов" и действуют вдоль ирано-иракской границы, в основном на территории Иракского Курдистана.

Ранее в этом месяце Корпус стражей исламской революции сообщил об ударах по антииранским группировкам в Иракском Курдистане. В КСИР заявили, что эти силы планировали проникнуть на территорию Ирана и "действовать против исламской родины".

По данным Wall Street Journal, Трамп готов поддержать в Иране группировки, включая курдов, готовых взять в руки оружие для свержения власти.

О том же пишет Reuters. По данным агентства, идут переговоры о помощи ЦРУ в поставках оружия. Иракские лидеры в Эрбиле и Багдаде в последние дни поддерживали связь с администрацией Трампа. Цель состоит в том, чтобы создать условия для восстания иранцев против исламского режима. Но окончательное решение об операции и ее возможном сроке еще не принято.

При этом неясно, насколько успешными могут быть иранские курдские группировки в борьбе внутри Ирана. Их бойцы обладают разным уровнем опыта на поле боя. Также непонятно, как подобная операция будет воспринята другими странами региона, пишет Reuters.

Отметим, что для курдов может быть еще вопрос - стоит ли вообще доверять гарантиям и обещаниям американцев после того как Вашингтон фактически "кинул" сирийских курдов, не защитив их, когда армия нового сирийского правительства начала наступление на их территорию.

Также вопрос - что будут делать дальше страны Персидского залива, по которым наносят удары иранские вооруженные силы, как по союзникам США в регионе.

Вот уже несколько дней западные и израильские СМИ сообщают со ссылкой на источники, что страны Персидского залива, включая Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ, вот-вот вступят в войну с Ираном, атаковав его в ответ на удары по своей территории.

Понятно, что это было бы выгодно сейчас и США, и Израилю для усиления военного натиска на Тегеран. И, наверняка, с их стороны на арабские страны идет сильное давление с целью побудить их атаковать Иран. Но пока этого не происходит, а Катар вчера прямо опроверг появившиеся в израильских СМИ сообщения, что он уже нанес удары по Ирану.

Почему арабские страны не торопятся вступать в войну? На это есть как минимум три причины.

Во-первых, это может спровоцировать многократно более масштабный ответ Ирана, чем все его атаки до сих пор. Под ударом могут оказаться все ключевые нефтяные и газовые объекты стран Персидского залива и, вполне возможно, они будут быстро уничтожены, что станет стратегической катастрофой для этих государств.

Во-вторых, в тылу у Саудовской Аравии находятся союзные Ирану хуситы. С большой долей вероятности они вступят в войну, если саудиты атакуют Иран. А это будет война уже не только воздушная, но и сухопутная, в которой, как показал опыт относительно недавнего конфликта в Йемене, Саудовской Аравии придется крайне непросто (тогда коалиция во главе с саудитами фактически потерпела поражение от хуситов). А это риски огромного масштаба.

В-третьих, военные возможности стран региона ограничены. Ракеты к системам ПВО, как пишут СМИ, уже на исходе. Сухопутные силы, как отмечалось выше, имеют невысокую боеспособность. ВВС довольно внушительны, но и их запасы вооружений могут быть быстро истощены - при отсутствии гарантий, что к тому времени истощатся ракеты у Ирана. Тем более, что Тегеран, в случае атаки со стороны стран Персидского залива, сосредоточит именно на них основной удар как на более лёгкой и близкой мишени, чем Израиль.

Потому странам Персидского залива есть над чем подумать, прежде чем принимать решение о вступлении в войну. По крайней мере до тех пор, пока не станет точно понятно, что Иран уже полностью истощен и не сможет нанести ответный удар.

Хотя, безусловно, США и Израиль будут эти страны очень активно склонять к вступлению в войну уже в ближайшее время.

Топливный кризис

Продолжает оставаться блкированным Ормузский пролив - хотя Трамп обещал ввести военные конвои для танкеров. Иран заявляет, что в проливе были поражены более десяти нефтяных танкеров.

Сегодня ты было атаковано еще одно судно - контейнеровоз Safeen Prestige под мальтийским флагом, сообщает Reuters.

На этом фоне по всему миру дорожает бензин.

В Украине на некоторых заправках он подорожал еще на 2 грн за сутки - pulls 95 местами стоит уже 74 грн за литр. Стандартный A-95 Euro стоит в среднем 68,99-71,15 грн.

При этом цены могут вырасти до 100-150 грн за литр, если Ормузский пролив останется закрытым, заявил основатель группы компаний Prime Дмитрий Лёушкин. "Может долететь и до 100-150, если Ормузский пролив не откроют. Но, я думаю, что США и ЕС в таком случае будут продавать нефть из стратегических резервов, и цена остановится на 100", - сказал эксперт.

Лёушкин считает, что в случае открытия Ормузского пролива цены могут снизиться лишь примерно до 80 грн за литр, а вот прежних 60 грн за литр уже не будет.

Одновременно власть начала "отстраиваться" от роста цен на топливо. Глава налогового комитета Рады Гетманцев обвинил сети заправок в искусственном завышении цен на бензин.

"Хочу обратиться к представителям топливного рынка. Все же понимают, что скачок цен на продающееся топливо сейчас имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, хотя бы с учетом временного лага. Опомнитесь. Не заставляйте обращаться в Антимонополь", - написал Гетманцев, который позже сообщил, что уже направил обрашение в АМКУ.

В то же время, сами владельцы АЗС факт сговора отрицают.

"По импортным контрактам растут цены из-за войны в Иране. Поэтому все поднимают цены на старые запасы, чтобы откупить хотя бы тот же объем по новой цене. Плюс отмечается местами ажиотажный спрос, что также влияет на запасы. Чем выше продажи запасов - тем выше потребность в их пополнении. Если у трейдера на складе 1000 тонн бензина, то он хочет как минимум сохранить их на том же уровне путем новых закупок. Но они уже дороже. И он эти затраты перекладывает на текущую реализацию, чтобы по меньшей мере столько же топлива закупить. Это называется "восстановительная стоимость" запасов. А поводу обвинения в сговоре и росте цен, то хочу напомнить, что у чиновников есть государственная сеть заправок национализированной "Укрнафты". Она реализует продукцию из украинской нефти, которую не затронул мировой рост цен. Эта сеть значительна - около 600 заправок. Ничто не мешает им установить там предельные цены и выполнять свою "социальную функцию" за собственный счет. При этом вчера на аукционе Укрнафта продавала газ на 10-15% выше стартовой цены. Это украинский газ, на него не повлияли мировые цены. То есть, "Укрнафта" также участник сговора? Со стороны государства?", - сказал в комментарии "Стране" владелец одной из украинских сетей АЗС.

Цены на топливо растут и в Европе. В Германии бензин подорожал в среднем на 16%. Сегодня утром бензин сорта Super E10 на утреннем пике стоил в среднем 1,991 евро (обычно 1,7 евро). На некоторых заправках - в основном на трассах, где топливо дороже - цены на горючее превысили 2,5 евро.

Пошли ли прахом планы Трампа по войне в Иране?

По мере продолжения войны в Иране ширятся оценки о том, что Трамп сделал ошибку, решившись напасть на эту страну. И теперь он там также завязнет, как и Россия в Украине в 2022 году, что может стать для него политической катастрофой.

Эти оценки основаны на текущих событиях – несмотря на гибель руководителей Ирана страна продолжает сопротивление, нанося далеко не нулевой ущерб США и их союзникам. И пока нет намеков на внутренний бунт или "перевербовку" иранских элит, которые могли бы привести к быстрой реализации целей США и Израиля.

В то же время, прогнозы о грядущем крахе всего замысла США в войне против Ирана выглядят несколько преждевременными.

Начнем с того, что "по науке", при подготовке любой военной операции необходимо учитывать разные сценарии развития события. При этом требуемые для войны ресурсы нужно планировать исходя из худших сценариев, чтоб их хватило даже если первоначальные планы на быстрый успех не оправдаются.

Допустить, что Вашингтон сделал единственную ставку на план "Тегеран за три дня" и, после того как он не оправдался, оказался без всякого внятного понимания дальнейших действий, можно только если исходить из тезиса о полной интеллектуальной и профессиональной деградации военно-политического руководства США. Однако, действия американцев в Венесуэле и начальный этап кампании против Ирана на это никоим образом не указывают – они работают эффективно, при тщательном планировании.

Поэтому логично исходить из того, что Вашингтон изначально подготовился к нескольким сценариям, в том числе и к длительной войне. Тем более что, как мы уже писали, покорение Ирана и превращение его в полностью зависимое от США государство, является краеугольным камнем всей политики Трампа и его администрации по глобальному изменению миропорядка и сохранению американского доминирования.

А потому силы и время на это Штаты могут потратить немалые. Но и риски для них (и лично для Трампа) огромные.

Итак, можно предположить, что при планировании нападения на Иран США исходили из нескольких сценариев.

Первый, наиболее желаемый – быстрая победа. "Мадуро-2": устранение высшего руководства страны, после чего либо бунт и свержение режима, либо "перевербовка" новых руководителей Ирана. На данный момент этого не произошло. Но и говорить, что данный сценарий на 100% уже не осуществим пока рано. Так, ещё нет ясности кто будет новым верховным лидером Ирана. Информация об избрании на этот пост сына убитого Хаменеи пока не подтверждается. С другой стороны, отсутствие единого центра власти сильно затрудняет любые договоренности американцев с Тегераном, так как нет человека, который, как Дельси Родригес в Венесуэле, может взять на себя ответственность за разворот политики страны. Поэтому Иран идет прежним, заранее заданным, курсом, и, насколько можно судить, по факту власть сосредоточилась в руках КСИР. И наиболее вероятный кандидат на роль нового аятоллы сын Хаменеи Моджтаб близок именно к этой структуре. Признаков начала массовых протестов или вооруженных бунтов также пока не наблюдается. То есть, сценарий "быстрой победы" не сильно просматривается, но и сбрасывать его полностью со счетов нельзя. Стоит дождаться выборов наследника Хаменеи и последующих событий.

Второй сценарий – война средней продолжительности. Как сказал Трамп – "может четыре недели, может меньше, а может и больше". То есть до месяца, максимум до двух. Этот сценарий исходит из того, что для сокрушения власти аятолл придется не дни, а недели бомбить Иран, убивать руководителей, уничтожать запасы ракет, параллельно пытаясь вызвать раскол в руководстве страны, а также подбить на протесты и на бунт население. В том числе – поднять восстание курдов, по поводу чего сейчас, по данным СМИ, американцы активно ведут работу.

По факту Израиль и США уже и реализуют этот сценарий. Но тут все зависит от двух факторов.

Во-первых, от степени устойчивость иранской власти, запасов оружия, а также возможной помощи с их пополнением со стороны Китая. Израиль вчера сообщил о резком падении числа запусков ракет Ираном за последние дни, связывая это с постоянной работой по уничтожению пусковых установок. Сегодня США заявили о сокращении пусков ракет более чем на 80%. Хотя, данный факт может быть связан и с тактикой Ирана.

Во-вторых, реализация этого сценария зависит от того, выступят ли на стороне США и Израиля страны и силы Ближнего востока – Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иракский Курдистан, Азербайджан, Пакистан. Сейчас американцы и Израиль ведут активную работу по их вовлечению. И если страны Персидского залива мало чем реально помогут в войне против Ирана, то Турция и иракские курды могут обеспечить силы для наземного вторжения, что, безусловно, сильно осложнит положение Тегерана. Хотя и в этом случае он может, используя беспилотники, навязать силам вторжения позиционную войну вроде той, что сейчас идет в Украине, не допустив их глубокого прорыва. Но, повторимся, вступление в войну крупных региональных игроков ситуацию для Ирана очень серьёзно ухудшит.

Наконец третий сценарий – это длительная война. Война, которая может идти месяцам, а то и годами. Считается, что это станет политическим приговором для Трампа и Республиканской партии, а также, что США к длительным боевым действиям в принципе не готовы. Как из-за жертв среди военных, так и из-за экономических потерь – больших расходов на войну при и без того огромном дефиците бюджета и государственном долге, а также из-за цен на нефть. Кроме того считается, что Трамп не будет вести длительную войну, так как это станет катастрофой для его союзников в странах Персидского залива из-за паралича экспорта энергоносителей. Да и для мировой экономики последствия будут колоссально негативными.

Однако, многие из этих тезисов сомнительны. Во-первых, США сами являются крупнейшим в мире экспортером энергоносителей. Поэтому, с экономической точки зрения, для них рост цен это не проблема, а прибыль и выравнивание "в плюс" торгового баланса. Правда, в случае роста цен на нефть подорожает топливо внутри самих Штатов. Однако, теоретически, Трамп может убедить нефтегазовые компании часть сверхприбыли от роста стоимости нефти и газа на мировом рынке направить на субсидирование внутренних цен, чтоб удержать их от роста. Такого ранее в США никогда не практиковалось, но и ситуация сейчас экстраординарная.

Во-вторых, рост цен на нефть сильно бьет по двум крупнейшим конкурентам США – Евросоюзу и Китаю. Минусов для Трампа тут нет.

В-третьих, на этом фоне страдания стран Персидского залива Трампа вряд ли впечатлят. В конце концов – они также конкуренты американским энергоносителям. А Дубай – еще и конкурирующий международный финансовый центр. Война же вызовет бегство капиталов из региона в США.

Побочный эффект от затягивания войны – резкое улучшение финансового состояния России за счет роста цен на энергоносители и не менее резкое сокращение поставок ракет для ПВО и прочих вооружений Украине. Однако и это вряд ли сильно смутит Вашингтон. Наоборот – тем сговорчивее станут украинские власти в плане условий мира, чтоб Трамп мог отчитаться о "завершении еще одной войны".

В целом, длительная война в Персидском заливе хорошо вписывается в концепцию нового миропорядка Трампа, которую мы описывали здесь – "Америка должна смотреться намного лучше, чем все остальные регионы мира. Пусть там будет хаос и война – тем больше денег прибежит в испуге в США как в тихую гавань".

Однако есть одна действительно чрезвычайно опасная проблема для президента США в случае длительной войны – это потери среди американских военных.

Хоть Трамп и его соратники в последние дни активно "косплеят" Путина, повторяя его фразу "военная операция будет продолжать ровно столько, сколько нужно для достижения ее целей", очевидно, что в своем нынешнем состоянии американское общество, которое не поддерживает ни Трампа, ни войну в Иране, не акцептирует и 1% потерь, которые понесла Россия в ходе войны в Украине.

Фото уходящего ко дну американского военного корабля на первых полосах газет, массовые сообщения от военных о потерях среди личного состава (а они уже начали потихоньку появляться) могут вызвать в США настоящее политическое цунами, которое снесет и Трампа, и Республиканскую партию.

Судя по тому, как американские войска действуют в нынешней войне с Ираном, в Вашингтоне четко осознают эту угрозу. Командование прикладывает большие усилия, чтоб потери минимизировать.

С одной стороны, флот отводится подальше от берегов Ирана, а значительная часть американских военных эвакуировано с баз в регионе. С другой стороны, американцы стараются сделать так, чтоб основную тяжесть в войне несли не они, а их союзники. Так, основные удары по Ирану сейчас наносят израильтяне. Вашингтон активно уговаривает курдов, страны Персидского залива и прочих соседей Ирана вступить с ним войну, "делегировав" им возможность умирать на земле. Большой негативный эффект на готовность США продолжать войну могли бы оказать удары беспилотниками по объектам на американской территории - по НПЗ, нефтяным и СПГ-терминалам в портах, прочей уязвимой инфраструктуре и по военным целям (самолёты на аэродромах и т.д.). То есть, повтор в Штатах украинской операции "Паутина". Но способен ли на это Иран - неизвестно. Ранее ничего подобного его спецслужбы не демонстрировали.

Если американцам удастся выдержать линию "войны на удаленке чужими руками", не допустив больших собственных потерь, а в экономическом плане - не допустить роста цен на топливо внутри США, то они смогут продолжать войну еще долго. Войну, во время которой другие страны будут нести потери людские и экономические, а Америка собирать сливки в виде сверхприбыли для своего нефтегазового бизнеса и ВПК – двух столпов Республиканской партии.

И остановить процесс, побудив Трампа как можно быстрее завершить войну, не достигнув "целей военной операции", можно только в одном случае – если будут нанесены крупный урон американским войскам и объектам.

Ситуация на фронте в Украине

Российская армия продвинулась под Гуляйполем, где украинские войска ранее предпринимаи контратаки.

По данным Deep State, войска РФ заняли новые позиции в направлении Зализнычного со стороны Дорожнянки.

Также Россия в последние дни наращивает удары по украинской железной дороге. С начала весны в среднем происходит по шесть ударов по железнодорожной инфраструктуре за сутки, сообщает "Укрзализныця". С начала марта поврежден 41 объект, в том числе 17 единиц подвижного состава.

Сегодня в Одесской области был ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре, повреждено админздание железнодорожной станции. В районе Люботина Харьковской области "Шахед" поразил железнодорожную подстанцию. Также Николаеве был атакован пассажирский вагон.

Западные СМИ продолжают писать о том, что Россия может выиграть от войны в Иране, если она затянется.

Forbes сообщает, что из-за войны на Ближнем Востоке растут цены на нефть, что поможет России решить свои бюджетные проблемы и дальше финансировать войну с Украиной.

Затягивание войны угрожает США истощением запасов критически важных боеприпасов, в том числе перехватчиков для Patriot и ракет APKWS, используемых для сбития "Шахедов". Это подорвет способность США оказывать военную поддержку Украине, что будет выгодно России.

"Москва может вновь адаптироваться и застраховать свои ставки, используя беспорядки для достижения своих более широких стратегических целей", - считает Forbes.