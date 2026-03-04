На фоне боевых действий на Ближнем Востоке и прекращения поставок энергоресурсов через Ормузский пролив в Украине продолжают дорожать бензин и газ.

Так, на некоторых заправках цена бензина повысилась за сутки ещё на 2 гривны: Puls 95 местами стоит уже 74 гривны за литр. А вот средняя цена стандартного A-95 Euro составляет 68,99-71,15 гривен, то есть осталась примерно на вчерашнем уровне. Хотя на некоторых заправках можно найти эту марку даже за 63-65 гривен.

Что касается природного газа, то с начала войны на Ближнем Востоке, по данным ExPro, он подорожал в Украине на 20% - до 27 800 гривен за тысячу кубометров, или 536 долларов за кубометр. Это самые высокие цены с июня 2025 года, но ниже, чем сейчас в Европе.

Ситуацию с бензином прокомментировал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он обвинил сети заправок в искусственном завышении цен на бензин.

"Хочу обратиться к представителям топливного рынка. Все же понимают, что скачок цен на продающееся топливо сейчас имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, хотя бы с учетом временного лага. Опомнитесь. Не заставляйте обращаться в Антимонополь", - написал Гетманцев в своем телеграм-канале, имея в виду, что в мире растут цены на фьючерсы - то есть будущие закупки топлива, а не на уже купленное.

Однако владельцы АЗС факт сговора отрицают.

"По импортным контрактам растут цены из-за войны в Иране. Поэтому все поднимают цены на старые запасы, чтобы окупить хотя бы тот же объем по новой цене. Плюс отмечается местами ажиотажный спрос, что тоже влияет на запасы. Чем выше продажи запасов, тем выше потребность в их пополнении. Если у трейдера на складе 1000 тонн бензина, то он хочет как минимум сохранить их на том же уровне путем новых закупок. Но они уже дороже. И он эти затраты перекладывает на текущую реализацию, чтобы по меньшей мере столько же топлива закупить. Это называется "восстановительная стоимость запасов". А по поводу обвинения в сговоре и росте цен хочу напомнить, что у чиновников есть государственная сеть заправок национализированной "Укрнафты". Она реализует продукцию из украинской нефти, которую не затронул мировой рост цен. Эта сеть значительна: около 600 заправок. Ничто не мешает им установить там предельные цены и выполнять свою социальную функцию за собственный счет. При этом вчера на аукционе "Укрнафта" продавала газ на 10-15% выше стартовой цены. Это украинский газ, на него не повлияли мировые цены. То есть "Укрнафта" тоже участник сговора? Со стороны государства? И ещё по поводу политики государства. В Украине подняли акцизы на пропан выше, чем в любой в стране ЕС. Ввели фактически отдельный новый налог на функционирование АЗС (45 тысяч с многотопливной заправки в месяц), что грубо противоречит Налоговому кодексу. И это прямо повлияло на розничные цены. И если правительство реально хочет смягчить ситуацию на рынке, ему следует ликвидировать перекосы в налогообложении топлива, хотя бы снизив налоги до средних по ЕС", - сказал в комментарии "Стране" владелец одной из украинских сетей АЗС.

Между тем основатель группы компаний Prime Дмитрий Лёушкин предупредил, что цены на бензин и дизель в Украине могут вырасти до 100-150 грн за литр, если Ормузский пролив останется закрытым.

"Может долететь и до 100-150, если Ормузский пролив не откроют. Но я думаю, что США и ЕС в таком случае будут продавать нефть из стратегических резервов, и цена остановится на 100", - сказал Лёушкин.

По его словам, оптовые цены на топливо уже достигли 68-70 гривен за литр и продолжают расти. При этом дефицита топлива в Украине нет.

Лёушкин считает, что в случае открытия Ормузского пролива цены могут снизиться лишь примерно до 80 гривен за литр, а прежних 60 гривен уже не будет.

Ранее мы писали, что во многих азиатских странах уже начался топливный кризис, так как поставки через Ормузский пролив идут в первую очередь в Азию.

Тем временем в Евросоюзе заговорили о возобновлении дискуссии о необходимости закупать российский газ из-за войны на Ближнем Востоке и связанных с нею перебоев поставок энергоносителей.