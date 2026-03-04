В Ормузском проливе были поражены более десяти нефтяных танкеров после предупреждений о запрете судоходства.

Об этом заявил заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде, передает иранское агентство Fars.

По его словам, суда проигнорировали предупреждения и продолжили движение через пролив.

"В связи с неоднократными предупреждениями ВМС КСИР о том, что Ормузский пролив небезопасен, более 10 нефтяных танкеров, не принявших эти предупреждения, были поражены различными снарядами и сгорели заживо", - сказал он.

Акбарзаде добавил, что ВМС КСИР заранее передали сообщение в мировую навигационную сеть о риске поражения судов ракетами или беспилотниками и рекомендовали не заходить в этот район.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп пообещал дать военное сопровождение танкерам через Ормузский пролив.

Как мы уже писали, если США будут предоставлять военные корабли для конвоя танкеров, это сильно увеличит риск их поражения иранскими ракетами. Сейчас все военные корабли США выведены из Персидского залива на удаление от Ирана, чтобы минимизировать риск результативных ударов.

Если же американские военные корабли войдут в Ормузский пролив, этот риск кратно возрастет.

Ранее западная пресса сообщала, что из-за угроз в Ормузском проливе приостановлены 20% мировых поставок СПГ.

