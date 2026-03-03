Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Военно-морские силы США "при необходимости" будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив.

Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

"С настоящего момента я приказал Корпорации развития финансов США (DFC) предоставлять по очень разумной цене страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всей морской торговли, особенно энергоресурсами, проходящей через Персидский залив. Эта поддержка будет доступна всем судоходным линиям. При необходимости Военно-морские силы США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив как можно скорее. Вне зависимости ни от чего, США обеспечат свободный проток энергии в мир. Экономическая и военная мощь США – величайшая на земле. Будут предприняты дополнительные меры", – сообщил Трамп.

Ранее газета Politico написала о том, что США рассматривают предоставление военной защиты танкерам в Ормузском проливе.

Напомним, Иран заявил, что будет уничтожать все корабли, идущие через Ормузский пролив.

Как мы уже писали, если США будут предоставлять военные корабли для конвоя танкеров, это сильно увеличит риск их поражения иранскими ракетами. Сейчас все военные корабли США выведены из Персидского залива на удаление от Ирана, чтобы минимизировать риск результативных ударов.

Если же американские военные корабли войдут в Ормузский пролив, этот риск кратно возрастет.