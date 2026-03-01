В Ормузском проливе из-за ударов по судам под угрозой срыва оказались 20% мировых поставок сжиженного природного газа.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Сейчас из-за растущей угрозы поставки через пролив фактически остановлены. 11 Танкеров с СПГ идущих из или в Катар остановили свои рейсы.

Том Марцек-Мансер, директор по европейскому газу и СПГ в Wood Mackenzie, считает что цены на него могут резко подскочить вверх.

"Любая военно-морская активность в Ормузском проливе будет иметь выраженный "бычий" эффект для цен, равно как и новости о производстве катарского СПГ", - заявил Марцек.

Кроме того, Reuters со ссылкой на данные судоходства сообщает, что более 150 танкеров встали на якорь в открытых водах перед Ормузским проливом.

Согласно этим данным, из-за опасений ударов по танкерам суда остановились в ожидании, сосредотачиваясь у берегов крупных нефтедобывающих стран.

"По данным судоходства, опубликованным в воскресенье, по меньшей мере 150 танкеров, включая суда для перевозки сырой нефти и сжиженного природного газа, бросили якорь в открытых водах Персидского залива за Ормузским проливом, а еще десятки находились на другой стороне этого узкого места. Это произошло после того, как удары США и Израиля по Ирану ввергли регион в новую войну", - пишет Reuters.

Тем временем сообщается уже о двух танкерах, атакованных в районе Персидского залива.

Как пишет эмиратское издание Khaleej Times, Иран атаковал порт Дукум в Омане, вместе с нефтяными танкерами рядом.

Иранское телевидение подтвердило удар по танкеру Skylight под флагом Палау. Сообщается, что удар был нанесен после того как судно попыталось пройти Ормузский пролив, когда он был заблокирован иранцами.

Затем еще одно судно получило повреждения после обстрела в районе Ормузского пролива. Нефтяной танкер Маршалловых островов MKD Vyom поврежден в результате удара у берегов Омана.

Напомним, по данным западных СМИ, удары США по Ирану спровоцировали крупнейший нефтяной кризис за последние годы.

Подробнее о военной операции США и Израиля против Ирана мы рассказывали в отдельном материале.