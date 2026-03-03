США рассматривают возможность предоставления военной защиты нефтяным и газовым танкерам при проходе через Ормузский пролив.

Об этом сообщает американская газета Politico.

"Военная поддержка поставок нефти и газа", – сказал изданию источник, отвечая на вопрос о возможности сопровождения судов, следующих через пролив, американскими военно-морскими силами.

"Растёт обеспокоенность тем, что энергетические рынки могут столкнуться с давлением в ближайшие дни по мере усиления и расширения географического охвата военной кампании США. Доступ к Ормузскому проливу, очевидно, жизненно важен как для поставок природного газа, так и для поставок сырой нефти, особенно из Катара и Саудовской Аравии", – добавил анонимный собеседник.

Отметим, если США будут отправлять свои корабли в Ормузский пролив, это сильно увеличит риск их поражения иранскими ракетами. Сейчас все военные корабли США выведены из Персидского залива чтоб минимизировать риск результативных ударов иранцев.

Ранее, Иран заявил о закрытии Ормузского пролива, из-за чего, по данным Bloomberg, оказались приостановлены 20% мировых поставок СПГ.

В свете этого, Европе грозит экономический кризис, если война в Иране продлится дольше срока, обозначенного президентом США.