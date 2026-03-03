Мировые фондовые рынки обвалились из-за эскалации конфликта вокруг Ирана.

Об этом пишут деловые СМИ.

В первые часы биржевых торгов в США сегодня индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 1238 пунктов, или на 2,5%, по сравнению с уровнем закрытия торгов вчера, 2 марта.

Резкое снижение испытали и другие ведущие индексы: S&P 500 опустился на 2,2%, а NASDAQ Composite – на 2,3%.

По подсчетам телеканала CNBC, если сегодняшняя динамика DJIA продлится до конца торговой сессии, это станет первым падением данного индекса более чем на 1000 пунктов с 10 апреля 2025 года, когда рынок рухнул из-за введения пошлин президентом США Дональдом Трампом.

Ранее газета писала, что война на Ближнем Востоке привела к резкому падению европейских фондовых рынков из-за роста цен на энергоносители. В частности, в Европе базовый индекс Stoxx Europe 600 упал на 2,9% - это самое резкое дневное падение с момента введения президентом США Дональдом Трампом мировых пошлин в апреле прошлого года

Между тем сегодня в Украине курс доллара к гривне взлетел на новый максимум. Как это связано с войной в Иране, мы разбирали в отдельном материале.

Также "Страна" анализировала возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.