Война на Ближнем Востоке привела к резкому падению европейских фондовых рынков из-за роста цен на энергоносители.

Об этом пишет Financial Times.

В Европе базовый индекс Stoxx Europe 600 упал на 2,9% - это самое резкое дневное падение с введения президентом США Дональдом Трампом мировых пошлин в апреле прошлого года. Причем оно произошло на фоне роста цен на газ в Европе ещё на 20%.

Немецкий индекс Dax снизился на 3,2%, усилив падение на 2,4% в понедельник.

Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 указывали на снижение основных индексов Уолл-стрит на 1,6% и 2,1% соответственно.

"Это панические продажи. Это страх стагфляции. Рынок недооценивал масштаб этой войны", - заявил глава стратегии по европейским акциям в Barclay Эммануэль Кау.

Цена на золото, выросшая в понедельник на фоне стремления инвесторов вкладываться в защищенные активы, во вторник снизилась на 1% вместе с акциями и облигациями. Аналитики предположили, что трейдеры могут ликвидировать другие позиции, чтобы покрыть убытки.

"Люди сокращают риски. Похоже, рынок психологически переходит от сценария короткой войны к сценарию долгой войны", - резюмировал глобальный макростратег RBC Capital Markets Питер Шаффрик.

Напомним, из-за событий на Ближнем Востоке мировые цены на нефть выросли на 9-10%.

Западные СМИ пишут, что удары Соединенных Штатов по Ирану спровоцировали крупнейший нефтяной кризис за последние годы.

При этом накануне американский лидер Дональд Трамп допустил, что США могут начать сухопутную операцию в Иране. Реально ли это, мы разбирались в отдельном материале.

"Страна" анализировала возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину. А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.