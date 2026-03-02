Появились кадры пожара на нефтеперерабатывающем заводе компании Aramco в Саудовской Аравии, по которому был нанесён удар.

Спутниковые фото и видео, снятое свидетелями произошедшего публикуют политические телеграм-каналы.

После воздушной атаки завод Ras Tannoura приостановил работу. Этот НПЗ является одним из крупнейших на Ближнем Востоке, его мощность составляет 550 000 баррелей в сутки.

Напомним, Тегеран отрицает причастность к нанесению удара по нефтяной инфраструктуре саудийцев:

"Иран заявил, что будет наносить удары по всем американским и израильским интересам, объектам и сооружениям в регионе, но объекты Aramco пока не входили в число целей иранских атак", – прокомментировал инцидент анонимный собеседник.

Ранее появились подтверждения удара по начальной школе в Иране, где погибли более 150 человек.

Подлинность кадров установили эксперты таких СМИ как Reuters, BBC, The Washington Post и персидской службы проверки фактов Factnameh.

Также стало известно, что в Иране погибла супруга убитого аятоллы Али Хаменеи.

Женщина, которую Хаменеи взял в жёны в 1964 году, скончалась из-за полученных ранений спустя несколько дней после обстрела.