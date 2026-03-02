Супруга убитого при бомбардировках верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи скончалась. Мансуре Ходжасте Багерзаде была ранена в ходе атаки на страну и впала в кому.

Об этом сообщило иракское агентство Sabereen.

"Мученическая смерть жены имама Хаменеи", - говорится в кратком сообщении.

Телеканал Al Alam на своей странице в соцсети добавил, что женщина, которую Хаменеи взял в жены в 1964 году, скончалась спустя несколько дней после атаки из-за полученных ранений. Ей было 78 лет.

Напомним, 28 февраля президент США Дональд Трамп заявил об убийстве Али Хаменеи.

В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил гибель Хаменеи, которая произошла в первые часы военной операции Израиля и США. Сообщалось, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился при исполнении служебных обязанностей. Пресса писала, что вместе с аятоллой были убиты члены его семьи, включая его сына Муджтабу Хаменеи и 14-месячную внучку Захру Мохаммади Голпайегани.

"Страна" анализировала в отдельном материале, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы. А также в целом возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном.