Новый верховный лидер Ирана может быть избран в течение ближайшего дня или двух.

Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи в интервью международной арабской телекомпании Al Jazeera.

Глава МИД сообщил, что после убийства аятоллы Али Хаменеи процедура по назначению его замены уже запущена, а временное руководство “будет исполнять обязанности до избрания нового лидера”.

По словам Аракчи, выборы в исламской республике могут состояться “через день или два”. Он также подчеркнул, что удары Ирана являются “актом самообороны и ответной мерой на агрессию США против нас”.

Напомним, на Западе пишут, что при текущих обстоятельствах пост верховного лидера Ирана может занять ещё более радикальный руководитель, чем был Хаменеи, а приход к власти людей из КСИР может ещё больше ужесточить политику Тегерана.

Ранее президент Ирана пообещал отомстить за смерть аятоллы Хаменеи.

"Исламская Республика Иран считает кровопролитие и месть против исполнителей и руководителей этого преступления своим законным долгом и правом. И выполнит эту большую ответственность и долг со всей своей силой", – заявил Масуд Пезешкиан.

Мы разбирали в отдельном материале, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы Хаменеи.