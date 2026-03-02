Американские журналисты подсчитали, на сколько дней Катару хватит ракет Patriot для отражения атак Ирана
Катарские запасы зенитных ракет для комплексов ПВО Patriot при текущем уровне использования иссякнут через четыре дня.
Об этом пишет агентство Bloomberg, цитируя внутренний анализ, оказавшийся в распоряжении редакции, в статье о том, что Катар и ОАЭ пытаются убедить президента США Дональда Трампа в ближайшее время завершить военную операцию против Ирана.
"ОАЭ и Катар в частном порядке работают над быстрым улучшением своих возможностей противовоздушной обороны", - добавляет агентство.
Напомним, Иран в ответ на нападение США и Израиля ударил по Израилю, ОАЭ, Бахрейну, Катару и Кувейту.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на американских военных чиновников писала, что война США с Ираном может создать дефицит ракет к системам противовоздушной обороны, что скажется на войне в Украине.
"Страна" анализировала в отдельном материале возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.
А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.
