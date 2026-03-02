Катарские запасы зенитных ракет для комплексов ПВО Patriot при текущем уровне использования иссякнут через четыре дня.

Об этом пишет агентство Bloomberg, цитируя внутренний анализ, оказавшийся в распоряжении редакции, в статье о том, что Катар и ОАЭ пытаются убедить президента США Дональда Трампа в ближайшее время завершить военную операцию против Ирана.

"ОАЭ и Катар в частном порядке работают над быстрым улучшением своих возможностей противовоздушной обороны", - добавляет агентство.

Напомним, Иран в ответ на нападение США и Израиля ударил по Израилю, ОАЭ, Бахрейну, Катару и Кувейту.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на американских военных чиновников писала, что война США с Ираном может создать дефицит ракет к системам противовоздушной обороны, что скажется на войне в Украине.

"Страна" анализировала в отдельном материале возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.

А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.

