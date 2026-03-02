На фоне ударов Израиля и США по Ирану и блокады Ормузского пролива продолжают дорожать нефть и газ.

Как показывают результаты торгов, стоимость черного золота марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 81 доллар за баррель. Такую отметку цена преодолела впервые с 23 июня прошлого года.

На первых торгах после начала ударов по Ирану котировки поднялись на 13% до 82 долларов за баррель и стали максимумальными с лета 2024 года. Позднее цена скорректировалась до 79 долларов. Но, как видно, опять поползла вверх.

В целом мировые цены на нефть выросли на 9-10%.

Что касается газа, то его цена в Европе на открытии сегодняшних торгов выросла на 20%. Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась примерно до 470 долларов за тысячу кубометров, или на 38,67 евро за МВт-ч.

Начался рост и акций российский нефтегазовых компаний. Они прибавили на 1-5,6%.

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозируют, что в случае остановки судоходства через Ормузский пролив хотя бы на месяц цены на природный газ в Европе могут увеличиться более чем вдвое.

По оценкам экспертов, через пролив проходит около пятой части мирового экспорта сжиженного природного газа, в основном из Катара. Месячная пауза поставок может привести к росту европейских цен и спотовых цен на СПГ в Азии на 130% - до 25 долларов за миллион британских тепловых единиц.

"Гипотетическое длительное прекращение транзита природного газа через Ормузский пролив продолжительностью более двух месяцев, вероятно, поднимет цены на газ в Европе выше 100 евро за МВт-ч, что спровоцирует значительное падение мирового спроса", - говорится в отчете аналитиков.

Вчера мы сообщали, что из-за угроз в Ормузском проливе приостановлены 20% мировых поставок СПГ.

"Страна" анализировала в отдельном материале, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы. А также в целом возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном.