Западные СМИ подтверждают удар по начальной школе в Иране, где погибли более 150 человек
Западные СМИ подтверждают подлинность кадров из разбитой иранской школы, где, по данным властей Ирана, погибли более 150 человек.
Аутентичность кадров подтвердили эксперты таких СМИ как Reuters, BBC, The Washington Post и персидской службы проверки фактов Factnameh.
В этих роликах видно разрушенное здание школы, над которым поднимается дым, и бегущие к нему люди. На снимках, опубликованных иранскими СМИ, среди обломков видны школьные рюкзаки, испачканные кровью, и трупы, лежащие в мешках.
Иран обвинил в ударе Израиль и США. Тель-Авив эту информацию пока не подтверждает.
"Нам неизвестно о каких-либо израильских или американских ударах в районе школы. Я знаю, что американцы проверяют эту информацию, и мы тоже проверяем", – сказал представитель израильской армии Надав Шошани.
Напомним, премьер Израиля обещает усиление ударов по Ирану в ближайшие дни.
"<...> Наши силы наносят удары по сердцу Тегерана с возрастающей силой, и в ближайшие дни эта сила будет только усиливаться", – заявил Биньямин Нетаньяху.
При этом, как недавно стало известно, Трамп согласился на предложение Ирана возобновить переговоры.