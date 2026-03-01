Западные СМИ подтверждают подлинность кадров из разбитой иранской школы, где, по данным властей Ирана, погибли более 150 человек.

Аутентичность кадров подтвердили эксперты таких СМИ как Reuters, BBC, The Washington Post и персидской службы проверки фактов Factnameh.

В этих роликах видно разрушенное здание школы, над которым поднимается дым, и бегущие к нему люди. На снимках, опубликованных иранскими СМИ, среди обломков видны школьные рюкзаки, испачканные кровью, и трупы, лежащие в мешках.

Иран обвинил в ударе Израиль и США. Тель-Авив эту информацию пока не подтверждает.

"Нам неизвестно о каких-либо израильских или американских ударах в районе школы. Я знаю, что американцы проверяют эту информацию, и мы тоже проверяем", – сказал представитель израильской армии Надав Шошани.

Напомним, премьер Израиля обещает усиление ударов по Ирану в ближайшие дни.

"<...> Наши силы наносят удары по сердцу Тегерана с возрастающей силой, и в ближайшие дни эта сила будет только усиливаться", – заявил Биньямин Нетаньяху.

При этом, как недавно стало известно, Трамп согласился на предложение Ирана возобновить переговоры.