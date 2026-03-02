Иран не наносил удары по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Атака на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco была осуществлена Израилем под чужим флагом.

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.

В беседе с Tasnim информированный военный источник заявил, что нападение на Aramco было израильской операцией под чужим флагом, добавив, что цель Израиля - отвлечь внимание стран региона от нападений на гражданские объекты в Иране.

"Иран откровенно заявил, что будет наносить удары по всем американским и израильским интересам, объектам и сооружениям в регионе, и до сих пор атаковал многие из них, но объекты Aramco пока не входили в число целей иранских атак", - добавил источник агентства.

Ранее поступила информация об ударах Ирана по нефтеперерабатывающему заводу ARAMCO в Рас-Таннуре.

Минобороны Саудовской Аравии подтвердило атаку беспилотников на НПЗ в Рас-Таннуре.

По данным ведомства, два дрона, которые "пытались атаковать" объект утром, были перехвачены и уничтожены, однако при падении обломков возник "небольшой пожар".

Однако позже появились кадры масштабного пожара на крупнейшем в мире нефтяном терминале в Рас-Таннуре, через который проходит около 7% мирового потребления нефти.

Напомним, после атаки Штатов и Израиля Иран нанес ответные удары по Израилю, ОАЭ, Бахрейну, Катару и Кувейту.

Накануне в Тегеране дали понять, что продолжат наносить удары по странам Персидского залива.

"Страна" анализировала в отдельном материале возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.

А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.