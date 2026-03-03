Объединённые Арабские Эмираты рассматривают возможность проведения военных действий против Ирана в ответ на воздушные удары.

Об этом сообщает американский новостной вёб-портал Axios со ссылкой на источники.

"ОАЭ рассматривают возможность принятия активных оборонительных мер против Ирана. Хотя они никак не участвовали в войне, они все же выдержали 800 обстрелов", – сказал источник, знакомый с политическими дискуссиями в ОАЭ.

Напомним, СМИ сообщали, что ОАЭ и Саудовская Аравия присоединяются к войне с Ираном.

В официальных заявлениях было сделано предупреждение о "серьёзных последствиях нарушения международного права" то, что страна "оставляет за собой право ответить на эскалацию".

