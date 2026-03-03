Североатлантический альянс не будет участвовать в войне против Ирана, но координирует свои действия с США.

Об этом в интервью заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью службе новостей BBC News.

На вопрос о том, будут ли задействованы силы НАТО, он ответил: "Нет, это, очевидно, кампания, которую возглавляют американцы и израильтяне".

При этом генсек Альянса заявил, что Европа поддерживает действия США.

Он подчеркнул, что Иран является "угрозой" для Европы, Израиля и прилегающих регионов. По его словам, Европа "действительно активизируется" после операций, проведённых в этот уик-энд в Иране.

Он добавил, что союзники НАТО и "друзья в регионе" подвергаются "неизбирательным атакам" со стороны Ирана, поэтому они делают все, что могут в этой ситуации.

Отвечая на вопрос, был ли он заранее осведомлён об ударах США и Израиля по Ирану, Рютте заявил, что не комментирует такие детали публично.

Однако подчеркнул, что провёл "много разговоров" с американскими чиновниками и что Вашингтон и НАТО "тесно координируют свои действия".

Напомним, что член НАТО Испания осудила удары по Ирану и запретила США использовать свои военные базы.

Британия также не сразу согласилась дать свои базы, за что премьера Стармера раскритиковал Трамп.

Как мы писали, накануне американский лидер Дональд Трамп допустил, что США могут начать сухопутную операцию в Иране. Реально ли это, мы разбирались в отдельном материале.

"Страна" анализировала возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.

А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.