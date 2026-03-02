Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военную операцию США и Израиля против Ирана.

Об этом он заявил во время выступления в Барселоне на Всемирном конгрессе мобильной связи.

"Сегодня как никогда необходимо помнить: можно выступать против отвратительного режима, как это делает всё испанское общество в отношении иранского режима, и одновременно быть против неоправданного, опасного и выходящего за рамки международного права военного вмешательства. Нужно быть против войны, начатой без разрешения Конгресса США и Совета Безопасности ООН, и, как я уже сказал ранее, нарушающей международное право. И всегда есть место для переговорного решения вместо того, чтобы позволить втянуть себя в разрушительную логику оружия как единственно возможный выход", - заявил Санчес.

Позже он развил свою мысль в соцсети Х.

"Насилие порождает только еще больше насилия. Бомбы поражают военные цели, но также улицы, аэропорты, школы и дома невинных гражданских лиц. Необходимо немедленно остановить эту спираль насилия и вернуться к дипломатии и диалогу", – написал испанский премьер.

На фоне этих заявлений главы правительства Испания запретила американцам использовать для этой военной операции свои военные базы, которые находятся в совместном управлении, о чем сообщил министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

Как передает Reuters, 15 американских самолетов уже покинули базы Рота и Морон. По меньшей мере семь самолетов совершили посадку на авиабазе Рамштайн в Германии.

Первоначально Великобритания тоже отказывалась разрешать использование своих баз, но в воскресенье премьер Кир Стармер все же согласился на это. За промедление его раскритиковал Дональд Трамп.

"Страна" анализировала в отдельном материале, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы Али Хаменеи. А также в целом возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном.