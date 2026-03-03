В свете продолжения иранской военной кампании Вашингтон призывает американцев немедленно покинуть страны Ближний Восток и смежные страны.

Сообщение опубликовал официальный правительственный сайт Госдепартамента США.

Среди стран, рекомендованных к эвакуации из соображений безопасности указаны следующие государства:

Бахрейн

Египет

Израиль, Западный берег и Сектор Газа,

Иордания

Ирак

Иран

Йемен Катар

Кувейт

Ливан

Объединённые Арабские Эмираты

Оман

Саудовская Аравия

Сирия

Ранее американские журналисты подсчитали, на сколько дней Катару хватит ракет Patriot для отражения атак Ирана.

Сообщается, что Катар и ОАЭ порядке работают над быстрым улучшением своих возможностей противовоздушной обороны.

Также "Страна" анализировала, смогут ли США начать сухопутную операцию в Иране, как об этом сказал Трамп.

Переброска требуемого контингента займёт много времени. При том что пока наблюдается обратный процесс – американцы выводят часть своих сил со своих баз в регионе, чтобы они не попали под удары.

"Страна" анализировала в отдельном материале возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.

А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.