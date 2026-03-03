США призывают эвакуироваться с Ближнего востока. Иллюстративное фото из открытых источников

В свете продолжения иранской военной кампании Вашингтон призывает американцев немедленно покинуть страны Ближний Восток и смежные страны.

Сообщение опубликовал официальный правительственный сайт Госдепартамента США.

Среди стран, рекомендованных к эвакуации из соображений безопасности указаны следующие государства:

  • Бахрейн

  • Египет

  • Израиль, Западный берег и Сектор Газа,

  • Иордания

  • Ирак

  • Иран

  • Йемен

  • Катар

  • Кувейт

  • Ливан

  • Объединённые Арабские Эмираты

  • Оман

  • Саудовская Аравия

  • Сирия

 

Снимок сообщения на state.gov – США призвали граждан покинуть страны Ближнего Востока

Ранее американские журналисты подсчитали, на сколько дней Катару хватит ракет Patriot для отражения атак Ирана.

Сообщается, что Катар и ОАЭ порядке работают над быстрым улучшением своих возможностей противовоздушной обороны.

Также "Страна" анализировала, смогут ли США начать сухопутную операцию в Иране, как об этом сказал Трамп.

Переброска требуемого контингента займёт много времени. При том что пока наблюдается обратный процесс – американцы выводят часть своих сил со своих баз в регионе, чтобы они не попали под удары.

"Страна" анализировала в отдельном материале возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.

А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.

