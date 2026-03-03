Госдеп призвал граждан США срочно покинуть страны, соседствующие с Ираном. Список
В свете продолжения иранской военной кампании Вашингтон призывает американцев немедленно покинуть страны Ближний Восток и смежные страны.
Сообщение опубликовал официальный правительственный сайт Госдепартамента США.
Среди стран, рекомендованных к эвакуации из соображений безопасности указаны следующие государства:
Ранее американские журналисты подсчитали, на сколько дней Катару хватит ракет Patriot для отражения атак Ирана.
Сообщается, что Катар и ОАЭ порядке работают над быстрым улучшением своих возможностей противовоздушной обороны.
Также "Страна" анализировала, смогут ли США начать сухопутную операцию в Иране, как об этом сказал Трамп.
Переброска требуемого контингента займёт много времени. При том что пока наблюдается обратный процесс – американцы выводят часть своих сил со своих баз в регионе, чтобы они не попали под удары.
"Страна" анализировала в отдельном материале возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.
А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.