Президент Украины Владимир Зеленский готов помочь странам Ближнего Востока бороться с иранскими "Шахедами" только после перемирия в Украине.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Я бы предложил следующее: у лидеров стран Ближнего Востока прекрасные отношения с россиянами. Они могут попросить россиян ввести месячное прекращение огня. Как только будет заключено перемирие, мы направим наших лучших операторов беспилотников-перехватчиков в страны Ближнего Востока", – сказал Зеленский в комментарии агентству.

Прекращение огня также может быть объявлено на два месяца или две недели, "чтобы мы могли помочь странам Ближнего Востока защитить мирное население", добавил президент Украины.

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил Украину помочь странам Персидского залива в отражении атак иранских "Шахедов".

"Страна" анализировала в отдельном материале возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.

А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.